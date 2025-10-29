#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα - Γιαννικοπούλου

«Σε πνεύμα καλής θέλησης και αμοιβαίου σεβασμού επιτεύχθηκε συμφωνία που θέτει οριστικά τέλος σε κάθε μεταξύ τους εκκρεμότητα», ανακοίνωσε το δικηγορικό γραφείο Αλέξη Κούγια και Συνεργατών.

Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα - Γιαννικοπούλου

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 16:35

Το δικηγορικό γραφείο Αλέξη Κούγια και Συνεργατών ανακοίνωσε ότι η δικαστική αντιπαράθεση διάρκειας δεκατριών ετών μεταξύ της κυρίας Σοφίας Γιαννικοπούλου και του εφοπλιστή κυρίου Ιωάννη Κούστα έχει πλέον λήξει οριστικά με την υπογραφή κοινής συμφωνίας τερματισμού όλων των αξιώσεων που απορρέουν από τον έγγαμο βίο τους και οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «μετά από διαπραγματεύσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων των δύο πλευρών, ήτοι για λογαριασμό της εντολέα μας κας Σοφίας Γιαννικοπούλου, του κυρίου Αλεξίου Μαυραϊδή και για λογαριασμό του κυρίου Κούστα των κυρίων Σταύρου Γεωργιάδη και Μιχάλη Δημητρακόπουλου, σε πνεύμα καλής θέλησης και αμοιβαίου σεβασμού επιτεύχθηκε συμφωνία που θέτει οριστικά τέλος σε κάθε μεταξύ τους εκκρεμότητα.

Η μεταξύ τους αντιδικία δεν περιοριζόταν μόνο σε αστικά ζητήματα, αλλά είχε επεκταθεί και σε ποινικό επίπεδο, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση που αφορούσε σε κατηγορία περί κακουργηματικής πλαστογραφίας ενός πίνακα του ζωγράφου Marc Chagall. Και οι ποινικές αυτές εκκρεμότητες τερματίστηκαν οριστικώς στο πλαίσιο της συνολικής εξώδικης επίλυσης της διαφοράς.

Το γραφείο μας χειρίστηκε επιτυχώς το σύνολο των νομικών ζητημάτων της κυρίας Γιαννικοπούλου και εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίτευξη της συμφωνίας, που έθεσε τέλος σε μία από τις πλέον πολυσυζητημένες υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Παρακαλούμε όπως παύσει η διακίνηση ανυπόστατων φημών περί των λεπτομερειών του γενόμενου συμβιβασμού, προκειμένου επιτέλους να επέλθει ειρήνευση στους κόλπους της οικογενείας», καταλήγει η ανακοίνωση. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεκατρείς από τους 37 κατηγορούμενους προφυλακίσθηκαν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ακόμη μια προφυλάκιση για τις παράνομες επιδοτήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης

Προφυλακίστηκαν δυο αδέλφια για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο