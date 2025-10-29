Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα - Γιαννικοπούλου

Το δικηγορικό γραφείο Αλέξη Κούγια και Συνεργατών ανακοίνωσε ότι η δικαστική αντιπαράθεση διάρκειας δεκατριών ετών μεταξύ της κυρίας Σοφίας Γιαννικοπούλου και του εφοπλιστή κυρίου Ιωάννη Κούστα έχει πλέον λήξει οριστικά με την υπογραφή κοινής συμφωνίας τερματισμού όλων των αξιώσεων που απορρέουν από τον έγγαμο βίο τους και οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «μετά από διαπραγματεύσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων των δύο πλευρών, ήτοι για λογαριασμό της εντολέα μας κας Σοφίας Γιαννικοπούλου, του κυρίου Αλεξίου Μαυραϊδή και για λογαριασμό του κυρίου Κούστα των κυρίων Σταύρου Γεωργιάδη και Μιχάλη Δημητρακόπουλου, σε πνεύμα καλής θέλησης και αμοιβαίου σεβασμού επιτεύχθηκε συμφωνία που θέτει οριστικά τέλος σε κάθε μεταξύ τους εκκρεμότητα.

Η μεταξύ τους αντιδικία δεν περιοριζόταν μόνο σε αστικά ζητήματα, αλλά είχε επεκταθεί και σε ποινικό επίπεδο, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση που αφορούσε σε κατηγορία περί κακουργηματικής πλαστογραφίας ενός πίνακα του ζωγράφου Marc Chagall. Και οι ποινικές αυτές εκκρεμότητες τερματίστηκαν οριστικώς στο πλαίσιο της συνολικής εξώδικης επίλυσης της διαφοράς.

Το γραφείο μας χειρίστηκε επιτυχώς το σύνολο των νομικών ζητημάτων της κυρίας Γιαννικοπούλου και εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίτευξη της συμφωνίας, που έθεσε τέλος σε μία από τις πλέον πολυσυζητημένες υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Παρακαλούμε όπως παύσει η διακίνηση ανυπόστατων φημών περί των λεπτομερειών του γενόμενου συμβιβασμού, προκειμένου επιτέλους να επέλθει ειρήνευση στους κόλπους της οικογενείας», καταλήγει η ανακοίνωση.