ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή καταβάλλονται επιδόματα €188 εκατ.

Στις 31 Οκτωβρίου πηγαίνουν ταμείο συνολικά 609.258 δικαιούχοι επιδομάτων στέγασης, αναπηρίας, κοινωνικής αλληλεγγύης κ.ά. Δείτε αναλυτικά.

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 18:20

Την Παρασκευή 31/102025 θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συνολικού ύψους 188.108.716 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

  • Επίδομα Στέγασης: 175.148 δικαιούχοι - 20.915.876 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.472 δικαιούχοι - 37.040.658 ευρώ
  • Αναπηρικά: 200.370 δικαιούχοι - 94.063.944 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 516 δικαιούχοι - 171.683 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 5.063 δικαιούχοι - 178.622 ευρώ
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.663 δικαιούχοι - 4.868.812 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.477 δικαιούχοι - 9.431.102 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 71 δικαιούχοι - 56.760 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 10.259 δικαιούχοι - 13.637.450 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 3.727 δικαιούχοι - 1.908.000 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.576 δικαιούχοι - 244.531 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι - 21.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 337 δικαιούχοι - 36.053 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 582 δικαιούχοι - 460.190 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.205 δικαιούχοι - 1.721.171 ευρώ
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.771 δικαιούχοι - 3.352.863 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 609.258

Σύνολο καταβολών: 188.108.716 ευρώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

