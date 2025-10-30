#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέα έφοδος της οικονομικής αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η έρευνα αυτή γίνεται στο πλαίσιο προκαταρκτικής που κάνει η οικονομική αστυνομία.

Νέα έφοδος της οικονομικής αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 11:40

Στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται η οικονομική αστυνομία, συνοδευόμενη από κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα κατάσχουν το αρχείο των αιτήσεων για το 2025.

Η έρευνα αυτή γίνεται στο πλαίσιο προκαταρκτικής που κάνει η οικονομική αστυνομία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εξεταστική: Οι χαώδεις σχέσεις μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ, Cognitera, Neuropublic, Γαία Επιχειρείν

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Νέες αποκαλύψεις στην Εξεταστική για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

ΕΛΑΣ: Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας των Γραφείων Ταυτοτήτων

Πηγές ΝΔ: Τα ΚΥΔ «μήτρα» του προβλήματος, το ΠΑΣΟΚ φοβάται την αλήθεια

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο