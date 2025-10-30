Χρηματοδοτικά εργαλεία ζητούν οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης

Μπορεί 9 στους 10 βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης να τάσσονται υπέρ της καινοτομίας εκτιμώντας πως αποτελεί το κλειδί για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τους, ωστόσο 8 στους 10 αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην ανάπτυξη της, με σημαντικότερο, όπως λένε, τη «μη ύπαρξη κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων».

Τα ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από το δίμηνο Οικονομικό Βαρόμετρο που εκπόνησε η εταιρεία Interview για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και αφορά στο διάστημα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου. Σημειώνεται πως στην ηλεκτρονική έρευνα συμμετείχαν 425 επιχειρήσεις – μέλη του ΒΕΘ.

Στην ερώτηση «ποιο είναι το μοντέλο καινοτομίας που ακολουθείτε για την επιχειρήσεις;» το 47% απάντησε πως υλοποιεί σταδιακές βελτιώσεις σε προϊόντα και διαδικασίες αντί για ριζικές ανατροπές, το 17% υιοθετεί και απορροφά τεχνολογίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί από τρίτους, ένα έτερο 17% επενδύει στη δημιουργία νέων προϊόντων, το 9 % εφαρμόζει νέα στρατηγική μάρκετινγκ, η οποία διαφέρει σημαντικά από τος υπάρχουσες μεθόδους της επιχείρησης και δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, το 3% συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, μέσω clusters, για από κοινού ανάπτυξη προϊόντων, προμήθειες πρώτων υλών κλπ, ενώ 7% απάντησε «άλλο».

Τι χρειάζεται για την ενίσχυση της καινοτομίας

Βελτίωση των χρηματοδοτικών εργαλείων, με έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων και των νεοφυών επιχειρήσεων εκτιμά πως χρειάζεται για την ενίσχυση της καινοτομίας το 37% των συμμετεχόντων στην έρευνα, το 27% κάνει λόγο για ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικής κουλτούρας που στηρίζεται στη συνεχή μάθηση και την προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις, το 14% αναφέρεται στην προσέλκυση και διατήρηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, το 12% εκτιμά πως χρειάζεται η διασύνδεση επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, ενώ ένα 10% απαντά «άλλο».

Αναφορικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι βιοτεχνίες στο δρόμο προς την ενσωμάτωση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις τους, το 36% απαντά πως δεν υπάρχουν κίνητρα και χρηματοδοτικά εργαλεία, το 26% πως δεν έχει τους απαραίτητους πόρους, το 21% πως δεν βρίσκει το κατάλληλο προσωπικό, ενώ το 17% απαντά «άλλο».

Τι λένε για τις επιχειρήσεις τους

Ικανοποιητική κρίνει την κατάσταση της επιχείρησης του το 56%, το 25% καλή, ενώ το 19% τη χαρακτηρίζει κακή. Για τους επόμενους έξι μήνες, το 55% θεωρεί πως η κατάσταση της επιχείρησης του θα παραμείνει ίδια, το 24% πως θα γίνει καλύτερη, ενώ το 21% χειρότερη.

Το 81% το επόμενο δίμηνο σχεδιάζει να διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης του, το 10% να προσλάβει προσωπικό και το 9% να απολύσει.

Το 40% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ο τζίρος της επιχείρησης του παρέμεινε ίδιος, το 31% πως αυξήθηκε, ενώ το 29% πως μειώθηκε.

Ελαφρά ανοδικός ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας

Οριακά ενισχυμένος σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο (Ιουλίου - Αυγούστου), όποτε ήταν στο 5%, εμφανίζεται ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας το διάστημα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου, αγγίζοντας το 5,3%.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως στο αντίστοιχο περσινό διάστημα, ήτοι Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου του 2024 ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας βρισκόταν στο 3,4%. Τα στοιχεία καταδεικνύουν τη σαφή θετική μεταστροφή του δείκτη, εικόνα που διατηρείται - αν και με σκαμπανεβάσματα - από το τελευταίο δίμηνο του 2024 μέχρι και σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο δείκτης βρέθηκε στo υψηλότερο σημείο το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους όταν άγγιξε το 7,3%.