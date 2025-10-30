Πιερρακάκης: Πραγματικό τεστ αξιοπιστίας είναι οι πράξεις, όχι τα σχέδια

Την ανάγκη να προχωρήσει η Ευρώπη άμεσα στην ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, συνομιλώντας με τον διευθυντή του Bruegel, Jeromin Zettelmeyer, στο πλαίσιο κοινής εκδήλωσης για τα 20 χρόνια παρουσίας του ευρωπαϊκού think tank, αλλά και για την ένταξη της χώρας στο δίκτυο των συνεργαζόμενων χωρών.

«Πρέπει άμεσα να ολοκληρώσουμε την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Το κόστος ευκαιρίας της μη υλοποίησής της είναι το μεγαλύτερο το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά σαν ευρωπαίοι. Οφείλουμε να στοχεύσουμε ακόμα καλύτερα την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική εκεί όπου μπορούμε να γεννήσουμε Ευρωπαίους πρωταθλητές».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, προωθώντας παράλληλα μια φιλόδοξη και συνεκτική ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική.

«Η Ένωση Κεφαλαιαγορών, η Τραπεζική Ένωση, ό,τι από κοινού συγκροτεί την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, βρίσκονται ήδη σε προτάσεις. Οι πολιτικές έχουν καθοριστεί. Το συζητάμε κάθε μήνα στο Eurogroup και στο ECOFIN, προωθώντας αυτές τις πολιτικές, τα μέτρα, τις ιδέες», είπε, συμπληρώνοντας ότι για να αποκτήσουν αυτές οι συζητήσεις ουσιαστικό αντίκτυπο θα πρέπει να δούμε διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) να υλοποιούνται στην πράξη.

«Αυτό θα είναι το πραγματικό τεστ αξιοπιστίας, και όχι απλώς ο θεσμικός σχεδιασμός», είπε.

Ευρώπη που δημιουργεί πρωταθλητές και όχι «αστερίσκους»

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η πρακτική των «εθνικών επιφυλάξεων» υπονομεύει τη συνοχή της Ε.Ε. και ζήτησε πραγματικές διασυνοριακές κινήσεις και συγχωνεύσεις.

«Αν αθροίσεις και τους 27 εθνικούς "αστερίσκους", στο τέλος δεν έχεις κανένα αποτέλεσμα. Πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα, καθαρά και με θάρρος. Χρειαζόμαστε μια ενιαία αγορά όχι 27 εκδοχές της».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για περισσότερες διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις εντός της Ευρώπης, προβάλλοντας το παράδειγμα της UniCredit στην Ελλάδα, το οποίο, όπως είπε, «αποτελεί ένα τεστ πραγματικών προθέσεων για πολλές ευρωπαϊκές χώρες».

«Η UniCredit αυτή τη στιγμή αυξάνει την μετοχική της παρουσία στην Alpha Bank. Η Credia, εξαγοράζει μια μαλτέζικη τράπεζα. Και ταυτόχρονα, είμαστε ιδιαίτερα θετικοί απέναντι στην εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext. Και τα τρία αυτά γεγονότα συνέβησαν τους τελευταίους έξι με επτά μήνες», είπε.

Ρεαλισμός στην βιομηχανική πολιτική με βάρος στις γεωπολιτικές εξελίξεις

Αναφερόμενος στην βιομηχανική στρατηγική της Ε.Ε., ο κ. Πιερρακάκης είπε: «Η πιο δύσκολη συζήτηση δεν είναι η δημοσιονομική, είναι η βιομηχανική. Ποιον επιλέγουμε, πότε και γιατί. Όταν η γεωπολιτική εισέρχεται στην οικονομία, δεν μπορούμε να αγνοούμε τα προφανή μας πλεονεκτήματα. Είτε πρόκειται για ενέργεια, είτε για τεχνολογία, είτε για φυσικούς πόρους, η Ευρώπη οφείλει να δράσει».

Αναφερόμενος στην κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η κρίση στην ασφάλεια μπορεί να αποτελέσει επιταχυντή ενοποίησης.

«Η Ε.Ε. έχει την ικανότητα να μεταβολίζει τις κρίσεις σε πολιτικές, είπε. Το κάναμε στη διαστημική πολιτική μέσω του ESA, μπορούμε να το κάνουμε και στην άμυνα, με κοινές προμήθειες και ευρωπαϊκό εύρος».

Η Ελλάδα αδιαμφισβήτητα success story

«Η Ελλάδα έβαλε σε τάξη τα δημοσιονομικά της και πέτυχε έναν τεράστιο ψηφιακό μετασχηματισμό μέσα σε λίγα χρόνια. Αναπτυσσόμαστε με 2,4%, αλλά πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα», είπε ο υπουργός, επισημαίνοντας την ανάγκη η ανάπτυξη να βρει τρόπο να μεταβολιστεί σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τις δημοσιονομικές προκλήσεις στη Γερμανία, ο υπουργός στάθηκε στη σημαντική κατάκτηση της δημιουργίας υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Διεθνής αναγνώριση για το Ελληνικό recovery, παρά τις προκλήσεις

Την ανάγκη να εξελιχθεί το οικονομικό μοντέλο της Ευρώπης, ώστε να παραμείνει ανθεκτικό, καινοτόμο και ανταγωνιστικό σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, τόνισε η πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Ζαφείρα Καστρινάκη, ανοίγοντας τις εργασίες της κοινής εκδήλωσης του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με το think tank Bruegel, που έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με κεντρικό θέμα «Στρατηγική Μεταμόρφωση της Ανάπτυξης στην Ευρώπη: Επενδύοντας στην ανθεκτικότητα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα».

«Για την Ελλάδα και για την Ευρώπη συνολικά, η συζήτηση δεν αφορά απλώς τους ρυθμούς ανάπτυξης. Θα έλεγα ότι το ζήτημα είναι πώς διατηρείται η ανάπτυξη, πώς μετατρέπονται οι επενδύσεις σε μακροπρόθεσμα κέρδη παραγωγικότητας και κοινωνικής ανθεκτικότητας. Η ίδια η Ελλάδα αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα μετασχηματισμού. Την τελευταία δεκαετία, η χώρα πέρασε από την κρίση στην ανάκαμψη, και από την ανάκαμψη στην ανανέωση και στην αυτοπεποίθηση».

Η Leena Mörttinen, η οποία κατέχει μόνιμη θέση Γενικής Γραμματέως για τις Διεθνείς και Χρηματοπιστωτικές Υποθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών της Φινλανδίας, αναφέρθηκε με θαυμασμό στην ελληνική πορεία μεταρρυθμίσεων και είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένη με όσα έχετε καταφέρει στην Ελλάδα. Οι δυσκολίες σας ανάγκασαν να μεταρρυθμίσετε, και αυτό είναι εντυπωσιακό. Στη Φινλανδία, αντίθετα, επειδή δεν βιώσαμε την ίδια πτώση, παραμένουμε σε μια πιο επικίνδυνη στασιμότητα».

Με θετικά λόγια για την Ελλάδα μίλησε και ο Jeromin Zettelmeyer, director of Bruegel χαρακτηρίζοντας ως «πραγματικά εξαιρετικά ικανοποιητική» την πορεία της χώρας. «Είστε η πιο πρόσφατη περίπτωση στην Ευρώπη που αντιμετώπισε μια υπαρξιακή πρόκληση και επομένως ένα παράδειγμα από το οποίο όλοι μπορούμε να μάθουμε».

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και στην Ενέργεια

Σε συζήτηση που ακολούθησε με θέμα: « Η ενέργεια ως πυλώνας ανάπτυξης της Ευρώπης», ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα της ενέργειας.

«Ξεκινάμε από το τι θέλει κάθε χώρα. Και μετά προσπαθούμε να τα συμφιλιώσουμε, να "ράψουμε" μαζί τα 27 εθνικά σχέδια, σωστά; Έτσι, καταλήγουμε με μια πολύ παράξενη εικόνα. Αντίθετα, θα έπρεπε να ξεκινάμε από το ποιες είναι οι φυσικές και ενεργειακές δυνατότητες της Ευρώπης: τι έχει νόημα να γίνει και πώς μπορούμε να χτίσουμε ένα σύστημα που αξιοποιεί αυτά τα πλεονεκτήματα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί, γιατί αν το κάνεις αυτό, παραχωρείς ένα σημαντικό μέρος εξουσίας και αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει, για το πόσο και πόσο γρήγορα», τόνισε.

«Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι όσο ο σχεδιασμός του συστήματος γίνεται με βάση 27 διαφορετικές χώρες που προσπαθεί καθεμία να κάνει το δικό της, το αποτέλεσμα θα είναι αναπόφευκτα ένα υποδεέστερο, μη βέλτιστο σύστημα», είπε.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η τοποθέτηση της Γενικής Διευθύντριας Στρατηγικής της ΔΕΗ Έλενας Γιαννακοπούλου, η οποία πρόσθεσε από πλευρά της ότι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ενεργειακών πόρων και η δυνατότητα μεταφοράς τους σε όλη την επικράτεια της ένωσης, είναι αυτή που μπορεί πραγματικά να προσφέρει πιο ανταγωνιστικό ηλεκτρικό ρεύμα στους καταναλωτές και να συμβάλει στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης.

Την συζήτηση της εκδήλωσης με θέμα «Βιομηχανική πολιτική και επενδύσεις: Πώς να μετατρέψουμε το κεφάλαιο σε παραγωγικότητα» συντόνισε ο Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κατά τη Reihhilde Veugelers, Bruegel senior fellow, που συμμετείχε στη συζήτηση, «η καινοτομία αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα για τη διαχείριση αυτής της πολυδιάστατης πραγματικότητας, έτσι ώστε να μπορούμε να βρίσκουμε αποτελεσματικές ισορροπίες ανάμεσα στους στόχους. Για παράδειγμα, να μπορούμε να προωθούμε την απανθρακοποίηση χωρίς να πλήττουμε την ανταγωνιστικότητα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα στρατηγική αυτονομία».

Ο Γιάννης Τσουκαλάς επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή επεσήμανε με τη σειρά του ότι «η Ελλάδα, συχνά όταν την κοιτά κανείς απ’ έξω, μοιάζει με παράδοξο. Η ανάπτυξη στην Ε.Ε. είναι αργή, αλλά στην Ελλάδα είναι αισθητά ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ταυτόχρονα, παρατηρούνται τεράστιες βελτιώσεις στη μακροοικονομική και δημοσιονομική επίδοση, ίσως οι πιο εντυπωσιακές που έχουν σημειωθεί ποτέ στη σύγχρονη ελληνική οικονομική ιστορία».