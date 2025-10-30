#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπρατάκος: Πιο δυναμική σύνδεση με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές

Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συνδέει την επιχειρηματικότητα με τα διεθνή κεφάλαια και ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό οικονομικό χάρτη, τονίζει ο πρόεδρός του.

Μπρατάκος: Πιο δυναμική σύνδεση με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 19:58

«Η Ελλάδα χρειάζεται να συνδεθεί πιο δυναμικά με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, αν θέλουμε η ανάπτυξή μας να έχει διάρκεια και βάθος».

Αυτό υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Μπρατάκος, με αφορμή «μια ιδιαίτερα γόνιμη συζήτηση με τον Camille Beudin, chief diversification officer της Euronext, για την προοπτική ένταξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο ευρωπαϊκό δίκτυο της Euronext και τα σημαντικά οφέλη που θα επιφέρει για την ελληνική οικονομία», όπως αναφέρει.

Ο κ. Μπρατάκος προσθέτει ότι: «Η πρόσβαση στη μεγαλύτερη ενιαία πλατφόρμα συναλλαγών της Ευρώπης σημαίνει περισσότερη ρευστότητα, ευκολότερη σύνδεση με διεθνείς επενδυτές και νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες.

Η ενσωμάτωση του ATHEX σε ένα πανευρωπαϊκό οικοσύστημα με κοινό κανονιστικό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές ενισχύει τη σταθερότητα, τη διαφάνεια και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγοράς».

Τέλος, υπογραμμίζει ότι το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συνδέει την επιχειρηματικότητα με τα διεθνή κεφάλαια και ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό οικονομικό χάρτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εφραίμογλου: Η καινοτομία επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεργασία

Μπρατάκος: «Κλειδί» ο μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου

Μπρατάκος: Το ΕΒΕΑ «γέφυρα» για την προσέγγιση της αγοράς της Κίνας

ΕΒΕΑ: Προειδοποιεί τα μέλη του για τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο