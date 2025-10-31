#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ» στα Ιωάννινα

Στην εκδήλωση που θα λάβει χώρα το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa θα δώσουν το παρών περισσότερες από 30 επιχειρήσεις. Είσοδος δωρεάν. Πού δηλώνουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι.

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 09:45

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 09:45

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 47η «Ημέρα Καριέρας» στα Ιωάννινα, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa (Κ. Παπούλια & Ίκκου, Τ.Κ. 452 21), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, περισσότερες από 30 επιχειρήσεις θα αναζητήσουν υποψηφίους για πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας, σε ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-loannina-2025

Ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως: βιομηχανίες εμφιαλωμένων νερών και ποτών, τρόφιμα, πλαστικά, εμπόριο, πληροφορική, ενέργεια, εκπαίδευση, υγεία, χρηματοοικονομική και τεχνολογική συμβουλευτική, τηλεπικοινωνίες και τουρισμός.

Οι ειδικότητες που ζητούνται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: μηχανικούς, τεχνολόγους τροφίμων, χημικούς, γεωπόνους, τεχνίτες, εργατοτεχνίτες, στελέχη πληροφορικής, εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές, λογιστές, πωλητές και προσωπικό τουρισμού.

Διαδραστικά εργαστήρια για επαγγελματική ενδυνάμωση

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα πραγματοποιούν δωρεάν workshops με θεματικές όπως:

  • Σύνταξη αποτελεσματικού βιογραφικού
  • Προετοιμασία για επαγγελματική συνέντευξη
  • Ανάπτυξη και παρουσίαση επιτυχημένης επιχειρηματικής ιδέας.

Οι επισκέπτες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και επιτόπου, την ημέρα της εκδήλωσης.

Υποστήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων

Παράλληλα, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα ενημερώνουν το κοινό για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ που ενισχύουν την απασχόληση, την κατάρτιση και τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Η «Ημέρα Καριέρας» των Ιωαννίνων αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού κύκλου δράσεων της ΔΥΠΑ που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα, με στόχο τη σύνδεση των πολιτών με την αγορά εργασίας και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Χρήσιμες πληροφορίες

Περισσότερα για τις δράσεις και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Αναλυτικά για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme

