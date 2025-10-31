Στο 1,7% φρέναρε κι άλλο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Στο 1,7% επιβραδύνθηκε περαιτέρω ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τη Eurostat. Ενα μήνα πριν ήταν στο 1,8%. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι 2%.

Χαμηλότερα κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην ευρωζώνη τον Οκτώβριο, στο 2,1% σε ετήσια βάση, από 2,2% τον Σεπτέμβριο. Ο δομικός δείκτης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της Ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, παρέμεινε σταθερός στο ετήσιο 2,4%.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά στοιχεία του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες καταγράφουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Οκτώβριο (3,4%, έναντι 3,2% τον Σεπτέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,5%, έναντι 3,0% τον Σεπτέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,6%, σε σύγκριση με 0,8% τον Σεπτέμβριο) και την ενέργεια (-1,0%, σε σύγκριση με -0,4% τον Σεπτέμβριο).

Κατέβασε ταχύτητα στη Γερμανία

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία επιβραδύνθηκε τον Οκτώβριο. Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,3% σε σχέση με πέρυσι από 2,4% τον Σεπτέμβριο, λόγω του κόστους των τροφίμων, της ενέργειας και των αγαθών.

Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από τη μέση πρόβλεψη 2,2% έρευνας του Bloomberg.

Κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ ο πληθωρισμός στη Γαλλία και τον Οκτώβριο

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία επιβραδύνθηκε περαιτέρω κάτω από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Οκτώβριο, καθώς μειώθηκαν τα ενεργειακά κόστη και η αύξηση των τιμών των τροφίμων κατέβασε ταχύτητα.

Η μέτρηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο ετήσιο 0,9% μετά το 1,1% του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία Insee.

Το αποτέλεσμα αυτό ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Στο 3,1% «ξαναζεσταίνεται» ο πληθωρισμός στην Ισπανία

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ισπανία αυξήθηκε στο 3,1%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2024, έναντι 3% τον Σεπτέμβριο και πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς (2,9%).

Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος και στις Μεταφορές (αεροπορικές και σιδηροδρομικές), που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση των τιμών της βενζίνης.

Εν τω μεταξύ, ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες συνιστώσες όπως τα τρόφιμα και η ενέργεια, ενισχύθηκε στο 2,5% τον Οκτώβριο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα μηνών, από 2,4% τον Σεπτέμβριο.

με πληροφορίες από Eurostat, Bloomberg