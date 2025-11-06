Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο

Ένα ακόμα βήμα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής σε διάφορους κλάδους επαγγελματιών, κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με την επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου σε διοργανωτές γάμων και βαπτίσεων, εταιρείες που αναλαμβάνουν ιδιωτικά και εταιρικά πάρτι και events, επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αίθουσες και κτήματα δεξιώσεων, αλλά και οι εταιρείες catering.

Η εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο από τους επαγγελματίες του κλάδου αυτοκινήτου (συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, χώρους στάθμευσης και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων).

Στις επιχειρήσεις του κλάδου αυτοκινήτου, οι επαγγελματίες καταγράφουν καθημερινά τα στοιχεία οχημάτων μέσω κινητού ή tablet, ενώ με την παράδοση του αυτοκινήτου εκδίδεται η αντίστοιχη απόδειξη ή το τιμολόγιο. Η ίδια λογική θα επεκταθεί και στις επιχειρήσεις εκδηλώσεων, από την πρώτη επικοινωνία με τον πελάτη έως και την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι κάθε πελάτης που κλείνει υπηρεσία ή χρησιμοποιεί εγκατάσταση πρέπει να καταχωρίζεται στο ψηφιακό πελατολόγιο και τα στοιχεία του να αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για το νέο εργαλείο της ΑΑΔΕ για την παρακολούθηση των συναλλαγών σε συγκεκριμένους κλάδους επαγγελματιών. Σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία κάθε πελάτη που εισέρχεται στον χώρο τους, πριν από την παροχή υπηρεσίας. Τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ, ώστε να διασταυρώνονται με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που εκδίδονται.

Στόχος του συστήματος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, μέσω της άμεσης σύνδεσης του πελάτη με το παραστατικό που πρέπει να εκδοθεί. Με την εγγραφή στο e-πελατολόγιο, ξεκινά άτυπα η «μέτρηση» του χρόνου για την υποχρεωτική έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου. Αν ο πελάτης βρίσκεται στον χώρο χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώριση, η παράβαση επισύρει πρόστιμα και ενεργοποιεί διαδικασία φορολογικού ελέγχου.

Τα πρόστιμα

Η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα στα συνεργεία, τα πλυντήρια, τα πάρκινγκ, τα φανοποιεία και τις εταιρείες ενοικίασης οχημάτων. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται επιτρέπουν στον φοροελεγκτικό μηχανισμό να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη ροή πελατών, να εντοπίζει ασυνήθιστες μεταβολές και να στοχεύει τους ελέγχους όπου υπάρχουν ενδείξεις φορολογικής απόκλισης.

Παράλληλα, γίνεται διασταύρωση των δεδομένων του ψηφιακού πελατολογίου με τις αποδείξεις που διαβιβάζονται στο myDATA, ώστε να διαπιστώνεται αν υπάρχει αντιστοίχιση ανάμεσα στους πελάτες που δηλώθηκαν και στα παραστατικά που εκδόθηκαν. Σε περίπτωση αποκλίσεων, η επιχείρηση μπαίνει άμεσα στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών.

Κατάργηση συμφωνητικών

Για τους κλάδους που εφαρμόζουν ήδη το ψηφιακό πελατολόγιο, η ΑΑΔΕ, προχώρησε στην κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής των συμφωνητικών τους με πελάτες, εφαρμόζοντας στην πράξη την αρχή «μόνον άπαξ» (once only), απλοποιώντας περαιτέρω τις διαδικασίες.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, επιχειρήσεις που τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των συμφωνητικών που καταρτίζουν με τους πελάτες τους στην «Κατάσταση Συμφωνητικών» εφόσον οι συναλλαγές για τις οποίες καταρτίζονται τα συγκεκριμένα συμφωνητικά αποτυπώνονται στο Ψηφιακό Πελατολόγιο.

Ποιοι επηρεάζονται

Η απαλλαγή αφορά συμφωνητικά που έχουν καταρτιστεί από 1/7/2025 και εφεξής, μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου οχημάτων, που υποχρεούνται στην τήρηση Ψηφιακού Πελατολογίου, και των πελατών τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Φανοποιεία

Καταστήματα τοποθέτησης συναγερμών, ηχοσυστημάτων και οργάνων σε οχήματα

Χώρους στάθμευσης, πλυντήρια

Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κ.λπ.

Εφόσον η υποχρέωση τήρησης ψηφιακού πελατολογίου επεκταθεί και σε άλλους κλάδους πλην των οχημάτων, η σχετική απαλλαγή από την υποβολή συμφωνητικών θα ισχύσει και για τις επιχειρήσεις αυτών των κλάδων.