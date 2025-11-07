Eurobank: Η ανεργία μειώνεται και μαζί της και οι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, ένα μέτρο του βαθμού χρήσης του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας, διαμορφώθηκε στο 8,2% του εργατικού δυναμικού τον Σεπ-25, από 9,7% τον Σεπ-24 (βλ. Διάγραμμα 1.1). Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-27, εξαιρουμένων της Ιρλανδίας και του Λουξεμβούργου, η Ελλάδα εμφάνισε το 4ο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας τον Σεπ-25 (Διάγραμμα 1.2), τονίζει η Eurobank στο τελευταίο δελτίο «Επτά ημέρες οικονομία».

Η Ισπανία ήταν στην πρώτη θέση με 10,5%, και ακολούθησαν: η Φινλανδία (9,6%), η Σουηδία (8,7%), η Ελλάδα (8,2%), η Γαλλία (7,6%), η Εσθονία (7,4%), η Λιθουανία (7,0%), η Λετονία (6,4%), η Δανία (6,1%), η Ιταλία (6,1%), η Πορτογαλία (6,0%), το Βέλγιο (5,9%), η Ρουμανία (5,9%), η Αυστρία (5,5%), η Σλοβακία (5,5%), η Κύπρος (4,9%), η Κροατία (4,7%), η Ουγγαρία (4,5%), η Ολλανδία (4%), η Γερμανία (3,9%), η Βουλγαρία (3,5%), η Πολωνία (3,2%), η Σλοβενία (3,1%), η Τσεχία (3%) και η Μάλτα (3%).[1] Τέλος, το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη ήταν 6,3% και στην ΕΕ-27 6,0%.

Βάσει της ίδιας έρευνας, ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στην Ελλάδα τον Σεπ-25 ήταν στα 4.326,3 χιλ. άτομα, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 1,4% (59,1 χιλ. άτομα), των ανέργων στα 385,8 χιλ. άτομα (-15,5%, -70,5 χιλ. άτομα), του εργατικού δυναμικού, δηλαδή του αθροίσματος των απασχολούμενων και των ανέργων, στα 4.712,1 χιλ. άτομα (-0,2%, -11,4 χιλ. άτομα) και του μη ενεργού πληθυσμού στα 3.031,8 χιλ. άτομα (-0,5%, -15,5 χιλ. άτομα). Τέλος, για το σύνολο του 3ου τριμήνου 2025, η μέση ετήσια αύξηση της απασχόλησης ήταν 1,8%, από 1,4% και 1,1% το 2ο και το 1ο τρίμηνο 2025 αντίστοιχα. Το εν λόγω αποτέλεσμα αποτελεί μια θετική ένδειξη για την πορεία της οικονομίας σε όρους ανάπτυξης το 3ο τρίμηνο 2025 (προγραμματισμένη δημοσίευση των εθνικών λογαριασμών του 3ου τριμήνου 2025 από την ΕΛΣΤΑΤ στις 5 Δεκεμβρίου 2025).

Στα Διαγράμματα 2.1 και 2.2 παρατίθεται η εξέλιξη της απασχόλησης, της ανεργίας, του εργατικού δυναμικού και του μη ενεργού πληθυσμού τα τελευταία 20 χρόνια (ηλικιακή ομάδα 15-74 ετών, μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού). Παρατηρείται ότι ενώ ο αριθμός των ανέργων υπολείπεται κατά 21,9 χιλ. άτομα σε σύγκριση με το ιστορικά χαμηλό επίπεδό του τον Μαϊ-08, ο αριθμός των απασχολούμενων είναι μικρότερος κατά 294 χιλ. άτομα σε σχέση με το ιστορικά υψηλό επίπεδό του τον Απρ-08. Η εν λόγω απόκλιση αποτυπώνει τη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της πολυετούς κρίσης χρέους.

Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι μετά την πανδημία η καθοδική τροχιά του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα έχει διακοπεί, ωστόσο δεν έχει αναστραφεί. Αυτό σημαίνει ότι η μείωση του πληθυσμού (βλ. Διάγραμμα 2.3) αποτυπώνεται στη συρρίκνωση της δεξαμενής του μη ενεργού πληθυσμού, δηλαδή των ατόμων που δεν είναι απασχολούμενοι και δεν αναζητούν εργασία. Όπως ανέφερε η τράπεζα σε πρόσφατο τεύχος του δελτίου 7 Ημέρες Οικονομία («Προκλήσεις για την οικονομία η παραγωγικότητα της εργασίας και το δημογραφικό», τεύχος 551, 15/10/2025), μεσοπρόθεσμα, υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για την περαιτέρω ενίσχυση του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας (μακροπρόθεσμα αυτό συναρτάται με τις δημογραφικές τάσεις). Επί παραδείγματι, με το τρέχον εργατικό δυναμικό, αν το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα ήταν ίσο με το αντίστοιχο στην Ευρωζώνη, η απασχόληση θα ήταν υψηλότερη κατά 88,9 χιλ. άτομα ή κατά 2,1%.

Στην περίπτωση αύξησης του εργατικού δυναμικού (μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων και των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, εισροή ανθρώπινου κεφαλαίου από το εξωτερικό που αποχώρησε από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους κ.α.), οι υπάρχουσες δυνατότητες για συνέχιση της ανοδικής πορείας της απασχόλησης διευρύνονται. Ένα θετικό στοιχείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι η θετική καθαρή εισερχόμενη μετανάστευση (άτομα με ελληνική υπηκοότητα) που καταγράφηκε το 2023 για πρώτη φορά από το 2009.

Τα ενθαρρυντικά μηνύματα από το «μέτωπο» του ΡΜΙ

Παράλληλα με τα προαναφερθέντα ικανοποιητικά στοιχεία από τη εγχώρια αγορά εργασίας το 3ο τρίμηνο 2025, οι δείκτες οικονομικού κλίματος και PMI μεταποίησης διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα έναντι των μακροχρόνιων μέσων όρων τους τον Οκτ-25, υπεραποδίδοντας έναντι της Ευρωζώνης (Διαγράμματα 3.1 και 3.2). Αναλυτικά, ο δείκτης οικονομικού κλίματος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) ανήλθε στις 107,5 μονάδες, από 106,2 μονάδες τον Σεπ-24, και ο δείκτης PMI μεταποίησης της S&P Global ενισχύθηκε στις 53,5 μονάδες, από 52 μονάδες τον Σεπ-25.

Η βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος προήλθε από τους δείκτες εμπιστοσύνης στη βιομηχανία, τις υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο. Παρά ταύτα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διατηρήθηκε σε έντονα αρνητικό έδαφος (περισσότερες αρνητικές απαντήσεις στα ερωτήματα της έρευνας απ’ ό,τι θετικές). Η ενίσχυση του δείκτη PMI μεταποίησης αντανακλά την αύξηση της εγχώριας ζήτησης (και όχι της ζήτησης από την αλλοδαπή) η οποία πυροδότησε την άνοδο των νέων παραγγελιών, της παραγωγής και της απασχόλησης των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα.

[1] Αξίζει να σημειωθεί ότι στον αντρικό πληθυσμό, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Σεπ-25 ήταν στο 6% του εργατικού δυναμικού (6,2% στην Ευρωζώνη και 5,8% στην ΕΕ-27), ενώ το αντίστοιχο μέγεθος στον γυναικείο πληθυσμό ήταν στο 10,9% (6,5% στην Ευρωζώνη και 6,1% στην ΕΕ-27).