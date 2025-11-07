#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα, παροχές και εφάπαξ πληρώνονται από Δευτέρα

Aπό τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν συνολικά 64.465.000 ευρώ σε 64.850 δικαιούχους.

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα, παροχές και εφάπαξ πληρώνονται από Δευτέρα

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 20:57

Συνολικά 64.465.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 64.850 δικαιούχους, από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 165.000 ευρώ σε 150 δικαιούχους παροχών του ΟΑΕΕ και
  • από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 20.000.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 7.000.000 ευρώ σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 2.300.000 ευρώ σε 3.800 φορείς για την πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

