Enaon: Τα οφέλη από το φυσικό αέριο στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε η Enaon, στα κεντρικά γραφεία της στις 5/11/2025, παρουσία εκπροσώπων του τεχνικού κόσμου και προμηθευτών ενέργειας, με αφορμή την παρουσίαση της μελέτης η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με τίτλο: «Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής (LCCA) Ενεργειακών Παρεμβάσεων στο Ελληνικό Κτιριακό Απόθεμα με Έμφαση στην Αντικατάσταση του Συστήματος Θέρμανσης / Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης».

Τα αποτελέσματα της μελέτης, η οποία διενεργήθηκε υπό την επιστημονική επίβλεψη του καθηγητή ΕΜΠ, Σωτήριου Καρέλλα και με τη συμμετοχή του δρ. Πλάτωνα Πάλλη, ΕΔΙΠ ΕΜΠ με την πολύτιμη συνεργασία της εταιρείας για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις πιο αποδοτικές και οικονομικά συμφέρουσες ενεργειακές τεχνολογίες και λύσεις για τον ελληνικό κτιριακό απόθεμα, αναδεικνύοντας τον καίριο ρόλο των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης.

«Η ενεργειακή μετάβαση είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Η απανθρακοποίηση, η ενεργειακή ασφάλεια και η προσιτή ενέργεια δεν μπορούν να επιτευχθούν ακολουθώντας έναν μόνο δρόμο. Χρειαζόμαστε πολλαπλές λύσεις που να συνεργάζονται — ηλεκτρόνια και μόρια, όχι ως ανταγωνιστές, αλλά ως σύμμαχοι της ίδιας μετάβασης», τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος της Enaon, Barbara Morgante ανοίγοντας τις εργασίες της ενημερωτικής ημερίδας.

«Το φυσικό αέριο», πρόσθεσε η κ. Morgante, «αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για μια ομαλή και δίκαιη μετάβαση προς ένα βιώσιμο μέλλον. Η ωριμότητα, η ευελιξία και η αποδοτικότητά του το καθιστούν σταθεροποιητικό παράγοντα στο ενεργειακό μας μείγμα. Το υπάρχον δίκτυο διανομής φυσικού αερίου είναι ένα στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο της χώρας που πρέπει να αξιοποιήσουμε, να εκσυγχρονίσουμε και να καταστήσουμε πιο "έξυπνο", πιο "πράσινο" και πιο ανθεκτικό — για να εξασφαλίσουμε ότι τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης θα αφορούν όλους».

Στο πλαίσιο της μελέτης αξιολογήθηκε το βέλτιστο κόστος / οικονομική αποδοτικότητα ενεργειακών παρεμβάσεων στο ελληνικό κτιριακό απόθεμα, βάσει των ακόλουθων μεγεθών: Κόστος Κύκλου Ζωής (LCC), Έντοκη Περίοδος Αποπληρωμής (DPP), Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας (PEC) σε 3 τυπικά κτίρια (μονοκατοικία, πολυκατοικία, κτίριο γραφείων) με 4 διαφορετικές περιόδους κατασκευής και σε 4 διαφορετικές κλιματικές ζώνες.

Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης είναι τα εξής:

Οι τεχνολογίες φυσικού αερίου, και ειδικότερα οι λέβητες συμπύκνωσης (condensing), αποτελούν την πιο οικονομικά αποδοτική λύση για την ανακαίνιση υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα στο παλαιό κτιριακό απόθεμα και στις ψυχρότερες κλιματικές ζώνες.

Οι ηλεκτρικές τεχνολογίες, όπως οι αντλίες θερμότητας, μπορούν να επιτύχουν χαμηλότερη πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας, ωστόσο απαιτούν σημαντικά υψηλότερο αρχικό κόστος επένδυσης και παρουσιάζουν μεγαλύτερους χρόνους απόσβεσης.

Οι σύγχρονες υποδομές φυσικού αερίου,παραμένουν πρακτική και προσιτή λύση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα, επιτρέποντας σε σύντομο χρονικό διάστημα την απόσβεση του κόστους αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσης. Αυτά τα οφέλη θα πολλαπλασιαστούν στο άμεσο μέλλον, όταν τα δίκτυα διανομής θα υποστηρίζουν και ανανεώσιμα αέρια όπως το βιομεθάνιο.

Δεν υπάρχει ενιαία λύση για όλα τα κτίρια οι στρατηγικές παρεμβάσεις πρέπει να προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τύπου κτιρίου, στην περίοδο κατασκευής και στη γεωγραφική περιοχή.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση οφείλει να είναι ρεαλιστική, οικονομικά αποδοτική, κοινωνικά περιεκτική και τεχνολογικά ανοιχτή.

Η Enaon, μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, υπογραμμίζει τη σημασία του ανοικτού διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο τη διαμόρφωση ρεαλιστικών και αποδοτικών στρατηγικών και λύσεων που ενισχύουν τη μετάβαση προς ένα καθαρότερο και πιο ισορροπημένο ενεργειακό μέλλον.