Πού μπαίνει ο πήχης για τις μερισματικές αποδόσεις των ΑΕΕΑΠ

Μερισματική απόδοση που αγγίζει έως και το 7% αναμένεται από τις ΑΕΕΑΠ για τη χρήση του 2025, καθώς η αύξηση των κερδών από τα εμπορικά ακίνητα ενισχύει τα έσοδα που καταλήγουν στους μετόχους.

Αγοραπωλησίες γραφείων, ξενοδοχείων, καταστημάτων και logistics, όπως και τα μισθώματά τους, αυξάνουν σημαντικά τα ποσά των FFO (Funds From Operations) από τα οποία πληρώνονται τα μερίσματα.

Παρόλο που το ποσοστό των κερδών που διανέμεται στους μετόχους ποικίλει από εταιρεία σε εταιρεία, παρουσιάζεται μια σαφής ανοδική τάση που συμβαδίζει με τη δυναμική της αγοράς ακινήτων.

Τα στοιχεία ανά εταιρεία

Σύμφωνα με στοιχεία του Euro2day.gr και αναλυτών, οι μερισματικές αποδόσεις της Premia Properties, της Briq, της Noval και της Trade Estates εκτιμάται πως θα κυμαίνονται από 2,1% έως 7,1%.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η Trastor η οποία έχει ελάχιστη διασπορά μετοχών (ελέγχεται κατά 98,3% από την Τράπεζα Πειραιώς).

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Trade Estates, εταιρεία που ανήκει στον όμιλο Fourlis. Το μέρισμα της ΑΕΕΑΠ εκτιμάται συνολικά στα 0,14 ευρώ ανά μετοχή για το σύνολο της χρονιάς. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει προσωρινό μέρισμα 0,065 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025. Με βάση τη χθεσινή τιμή κλεισίματος της μετοχής στο ΧΑ, η μερισματική απόδοση ανέρχεται στο 7,1%.

Στη Briq Properties επίσης αναμένεται μια ακόμα καλή χρονιά. Συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μέρισμα που φτάνει συνολικά τα 0,17 ευρώ ανά μετοχή. Και εδώ έχει ήδη ανακοινωθεί προσωρινό μέρισμα (0,08 ευρώ ανά μετοχή) ενώ το συνολικό ποσό πιθανόν να αυξηθεί στο 0,17 ευρώ ανά μετοχή, προσφέροντας απόδοση 5,9%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινούνται η Premia Properties και η Noval Property, αν και τα διανεμόμενα κέρδη τους θα είναι ενισχυμένα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Για την Premia Properties, οι αναλυτές «βλέπουν» μέρισμα 0,04 ευρώ ανά μετοχή, μεταφράζοντας σε απόδοση 2,9%, ενώ στη Noval Property, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για διανομή κερδών 0,06 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή χρηματική απόδοση 2,1%.

Στην Prodea, όπου το free float της μετοχής είναι επίσης από τα χαμηλότερα της αγοράς (το 76% ελέγχεται από τον Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου και το 9,9% από την Alpha Bank) το μέρισμα αναμένεται να ενισχυθεί από τα έσοδα που αποκόμισε η εταιρεία από τη διπλή συμφωνία με τη Yoda Plc (όμιλος Παπαλέκα) και την Εθνική Τράπεζα που ανακοινώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσουν να δημοσιεύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των ΑΕΕΑΠ, με τη Premia να ανοίγει την αυλαία στις 27 Φεβρουαρίου.