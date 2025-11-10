Κέλλας: Εντός Νοεμβρίου στους παραγωγούς τα €600 εκατ. της βασικής ενίσχυσης

Εντός του Νοεμβρίου θα καταβληθεί η Βασική Ενίσχυση στους παραγωγούς όπως τόνισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, υπογραμμίζοντας ότι παράλληλα προχωράει η διαδικασία για την έκδοση της ΚΥΑ για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου λόγω Daniel ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Κέλλα, δεκαπέντε μέρες μετά τη Βασική Ενίσχυση, θα δοθεί προκαταβολή από τον ΕΛΓΑ ύψους 100 εκατ. ευρώ για τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω παγωνιάς το 2025.

Αναλυτικά, είπε ότι το επόμενο διάστημα θα διοχετευθούν προς τους αγρότες 600 εκατ. ευρώ από τη βασική ενίσχυση, 180 εκατ. ευρώ από το Μέτρο 23 και 50 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου στις πληγείσες περιοχές.

Αναφερόμενος στο Μέτρο 23, ο υφυπουργός σημείωσε ότι εφαρμόζεται πρώτη φορά και αφορά μια ευρεία γκάμα αγροτικών προϊόντων, επισημαίνοντας ότι αυτά τα χρήματα «προέρχονται από ανακατανομή κονδυλίων προγραμμάτων, ώστε να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, καθώς η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη, με χαμηλές τιμές και μειωμένες παραγωγές».

Μιλώντας για την ευλογιά είπε ότι «δεν ήταν απόφαση του υπουργείου να μην γίνει εμβολιασμός», και προσέθεσε ότι «είναι η επίσημη πρόταση όλων των κτηνιάτρων, των καθηγητών των δυο Πανεπιστημίων που διαθέτουμε, Αριστοτέλειο και Θεσσαλίας, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι εναντίον του εμβολίου, καθώς δεν υπάρχει επίσημα αδειοδοτημένο εμβόλιο στην ΕΕ». Επισήμανε δε ότι «στις χώρες όπου εφαρμόζεται ο εμβολιασμός, η νόσος συνεχίζει να υπάρχει και να γίνονται θανατώσεις. Δυστυχώς δεν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, όπως πρέπει να τηρούνται».

Τέλος, ο κ. Κέλλας σημείωσε ότι οι έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται υπογραμμίζοντας ότι «μέχρι τώρα στα 1.000 πρώτα ΑΦΜ που ελέχθησαν, έχουν δεσμευτεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 22 εκατ. ευρώ. Το υπουργείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα και να στηριχθεί η τοπική οικονομία».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ