Στα «κάγκελα» οι εργολάβοι: Δημόσια έργα το 2025 με τιμές του... 2017

Την ώρα που το κόστος υλικών, ενέργειας και μεταφορών αυξάνεται δραματικά, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις καλούνται να εκτελούν έργα με προϋπολογισμούς που βασίζονται σε τιμές του 2017, εγκλωβισμένες σε ανελαστικά χρονοδιαγράμματα και περιορισμένες πληρωμές, σημειώνουν ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΑΤΕ.

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 11:09

Οι εργοληπτικές οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ & ΣΑΤΕ με ανακοίνωσή τους εκφράζουν την έντονη αγανάκτηση και ανησυχία του τεχνικού κόσμου για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην πληρωμή της αναθεώρησης τιμών στα δημόσια έργα.

Οπως επισημαίνουν, την ώρα που το κόστος υλικών, ενέργειας και μεταφορών αυξάνεται δραματικά κάθε χρόνο, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις καλούνται να εκτελούν έργα με προϋπολογισμούς που βασίζονται σε τιμές του 2017, εγκλωβισμένες σε ανελαστικά χρονοδιαγράμματα και περιορισμένες πληρωμές. Η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει ότι χωρίς άμεση ενεργοποίηση της αναθεώρησης, η συνέχιση των έργων καθίσταται οικονομικά αδύνατη.

Αντί για άμεση λύση, κυκλοφορούν «συστάσεις» για μη εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τους συντελεστές αναθεώρησης -πρακτικές που παραβιάζουν την αρχή της νομιμότητας, της ίσης μεταχείρισης και της συμβατικής ισορροπίας. Η αναθεώρηση δεν αποτελεί προνόμιο, αλλά νομοθετημένη συμβατική υποχρέωση του Δημοσίου -αναθέτουσας αρχής, που αποσκοπεί στην ομαλή, έγκαιρη και τεχνικά άρτια ολοκλήρωση των δημόσιων τεχνικών έργων. Η αναστολή ή καθυστέρησή της υπονομεύει την ασφάλεια δικαίου, δημιουργεί ανασφάλεια στις αναθέτουσες αρχές και ανοίγει τον δρόμο για μαζικές προσφυγές και διακοπές εργασιών.

Οι εργοληπτικές οργανώσεις απαιτούν άμεση, επίσημη και ξεκάθαρη απάντηση από το Υπουργείο:

Θα πληρωθεί η αναθεώρηση ή θα αφεθούν τα έργα να καταρρεύσουν;

Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα απειλεί τη βιωσιμότητα εκατοντάδων επιχειρήσεων, την απασχόληση χιλιάδων εργαζομένων και την ομαλή εξέλιξη κρίσιμων έργων υποδομής που στηρίζουν την ανάπτυξη και το δημόσιο συμφέρον, καταλήγουν. 

 

