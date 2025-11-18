Εφορία: Βγάζει στο σφυρί από βίλες στη Μύκονο μέχρι... αποθήκες

Νέο κύκλο πλειστηριασμών ακινήτων ανοίγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εντείνοντας την πίεση προς τους οφειλέτες του Δημοσίου να ρυθμίσουν τα χρέη τους ή να καταβάλουν μέρος των οφειλών, για να γλιτώσουν την περιουσία τους από το «ηλεκτρονικό σφυρί».

Από τον τρέχοντα μήνα έως και τον Φεβρουάριο, η Εφορία -στο πλαίσιο των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που εφαρμόζει όχι μόνο για να ενισχύσει τις εισπράξεις αλλά και για να στείλει μήνυμα στους ληξιπρόθεσμους οφειλέτες- βγάζει σε πλειστηριασμό από μικρούς βοηθητικούς χώρους και διαμερίσματα έως μεγάλες εκτάσεις, επαγγελματικά κτίρια και πολυτελείς κατοικίες μεγάλης αξίας.

Το εύρος των τιμών πρώτης προσφοράς ποικίλλει εντυπωσιακά. Από 1.000-5.000 ευρώ για μικρούς βοηθητικούς χώρους έως και 3.880.000 ευρώ για μεγάλα γεωτεμάχια ή μεζονέτες στη Μύκονο.

Οι προγραμματισμένοι, έως το τέλος Φεβρουαρίου, πλειστηριασμοί που σχετίζονται με οφειλές στην Εφορία ξεπερνούν τους 30.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο έχουν ξεπεράσει τα 111,5 δισ. ευρώ ενώ έχει αυξηθεί ο αριθμός των μεγαλοοφειλετών με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ. Μόνο στο διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν στα 5,7 δισ. ευρώ.

Τον περασμένο Ιούνιο, πριν τη δημοσιοποίηση της «μαύρης λίστας» των μεγαλοοφειλετών, η ΑΑΔΕ απέστειλε μαζικά ειδοποιητήρια, καλώντας τους να ενταχθούν στις 24 ή 48 δόσεις της πάγιας ρύθμισης. Η ανταπόκριση όμως αποδείχθηκε από περιορισμένη έως ανύπαρκτη, οδηγώντας τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό στο επόμενο στάδιο που περιλαμβάνει στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό περιουσίας εντός και εκτός συνόρων.

Από το σύνολο των επερχόμενων προγραμματισμένων πλειστηριασμών, ξεχωρίζουν περιπτώσεις όπως:

* Μεζονέτα 175 τ.μ. & γκαράζ 24,75 τ.μ., Μύκονος

Πλειστηριασμός: 16 Ιανουαρίου 2026 με τιμή πρώτης προσφοράς που αγγίζει τα 3.880.000 ευρώ.

*Αγροτεμάχιο 5.422 τ.μ., Μύκονος

Πλειστηριασμός: 16 Ιανουαρίου 2026.

*Διαμέρισμα 80,50 τ.μ., Περιστέρι

Πλειστηριασμός: 17 Δεκεμβρίου 2025, με τιμή εκκίνησης 126.000 ευρώ.

*Κατοικία 49,50 τ.μ. + 26,30 τ.μ. υπόγειο, Χαλκούτσι Ωρωπού

Πλειστηριασμός: 17 Δεκεμβρίου 2025. Αφορά μικρή μονοκατοικία σε οικόπεδο 250,25 τ.μ., με πρώτη προσφορά 91.000 ευρώ.

*Βιομηχανικά κτίρια 95 τ.μ., 228 τ.μ. & 302 τ.μ., Αιγάλεω

Πλειστηριασμός: 17 Δεκεμβρίου 2025. Συνοδεύονται από οικόπεδο 1.334,94 τ.μ. και τιμή πρώτης προσφοράς 40.000 ευρώ.

*Κατάστημα 132 τ.μ., Νέα Ιωνία

Πλειστηριασμός: 19 Νοεμβρίου 2025. Σε οικόπεδο 367,32 τ.μ., με τιμή εκκίνησης 127.200 ευρώ.

*Οικόπεδο 780,89 τ.μ. με οικοδομή 641,10 τ.μ. υπόγειο & 542,35 τ.μ. ισόγειο, Νέα Ιωνία

Πλειστηριασμός: 19 Νοεμβρίου 2025. Εντυπωσιακό ακίνητο με τιμή εκκίνησης 3,18 εκατ. ευρώ.

*Διαμέρισμα 215 τ.μ., Βουλιαγμένη

Πλειστηριασμός: 28 Νοεμβρίου 2025. Σε κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.207 τ.μ., με τιμή εκκίνησης 1.265.900.

*Επαγγελματικό ακίνητο 1.300 τ.μ. στη λεωφόρο Μεσογείων στο Χαλάνδρι, με τιμή εκκίνησης άνω των 2 εκατ. ευρώ.

Πλειστηριασμός στις 12 Δεκεμβρίου 2026.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων γίνεται η κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας. Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της προαναφερθείσας προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη.

Οι συνέπειες της κατάσχεσης

Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου, ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης.

Εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Υπηρεσίας υποχρεούται, μετά την παρέλευση σαράντα ημερών και το αργότερο σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση, να ορίσει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος.

Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα, το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία σύμφωνα με τα ισχύοντα. Οι προθεσμίες δεν τηρούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου.

Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού μετά την πάροδο των νόμιμων προθεσμιών δεν επιφέρει ακυρότητα αυτού.

Αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού επιτυγχάνεται με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.