Αυξημένη 4,5% η κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια στο 10μηνο

Η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 έφτασε τα 76.238.091 έναντι 72.932.962 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024. Πώς κινήθηκαν τα αεροδρόμια της ΥΠΑ.

Δημοσιεύθηκε: 18 Νοεμβρίου 2025 - 12:13

Άνοδο 6,6% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 (δεκάμηνο 2025), σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία: το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 ανήλθε στους 12.181.144 επιβάτες, έναντι 11.422.374 επιβατών το 2024.

Ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης για το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης εξυπηρέτησε φέτος τον Οκτώβριο 1.172.533 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης 10% σε σχέση με πέρυσι τον ίδιο μήνα. Αξιοσημείωτο είναι, ότι το «Νίκος Καζαντζάκης» το δεκάμηνο του 2025 κατέγραψε ρεκόρ όλων των εποχών στην επιβατική κίνηση της ιστορίας του, καθώς εξυπηρέτησε 9.595.298 επιβάτες, ξεπερνώντας δυο μήνες νωρίτερα, ολόκληρη την επιβατική κίνηση του έτους 2024, οπού ήταν 9.361.328 επιβάτες.

Άνοδος 4,5% στην επιβατική κίνηση και 3,8% στις κινήσεις αεροσκαφών για τα 39 αεροδρόμια

Αύξηση 4,5% προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το δεκάμηνο του 2025, στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια: 24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ). Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 έφτασε τα 76.238.091 έναντι 72.932.962 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών, (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού), για το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 3,8% σε σχέση με το 2024, καθώς συνολικά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 570.508 πτήσεις, έναντι 549.439 πτήσεων το 2024.

