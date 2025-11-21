Καπασούρης: Η Τειρεσίας γίνεται από data provider σε solution provider

«Σε σημαντική φάση στρατηγικού μετασχηματισμού μετά από τριάντα τρία χρόνια συνεχούς λειτουργίας, βρίσκεται η Τειρεσίας, το μοναδικό Γραφείο Πίστης στην Ελλάδα, το οποίο τηρεί στοιχεία χορηγήσεων για το σύνολο της χώρας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πέτρος Καπασούρης, Γενικός Διευθυντής της Τειρεσίας, μιλώντας στο Bank Management conference που συνδιοργάνωσε η NEXI με τη Boussias events.

«Ο στόχος του μετασχηματισμού είναι να εξελιχθεί η εταιρεία από data provider σε solution provider, προσφέροντας ολοκληρωμένες προηγμένες λύσεις προς τις τράπεζες, αλλά και προς επιχειρήσεις και ιδιώτες», ανέφερε ο Πέτρος Καπασούρης. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως ανέφερε ο ίδιος, εξαγοράστηκε πρόσφατα από την Τειρεσίας η εταιρεία Statistical Decisions η οποία παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε credit scoring, IFRS, modelling, validation και ήδη συνεργάζεται με τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες.

Επίσης, όπως ανέφερε ο κ. Καπασούρης, βρίσκεται σε τελικό στάδιο συζητήσεων η συνεργασία της Τειρεσίας με ένα από τα δύο μεγαλύτερα Γραφεία Πίστης παγκοσμίως, με στόχο τη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας και ολοκληρωμένων τεχνολογικών πλατφορμών. «Οι δύο αυτές συνεργασίες στοχεύουν στη δημιουργία ενός υβριδικού μοντέλου, όπου τα δεδομένα της Τειρεσίας θα συνδυάζονται με προηγμένες μεθοδολογίες, στατιστική ανάλυση και διεθνή εμπειρία, προσφέροντας κορυφαίες λύσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα», εξήγησε ο ίδιος.

Η Τειρεσίας επιδιώκει να αξιοποιήσει οικονομίες κλίμακας και έτοιμες διεθνείς πλατφόρμες υψηλής ωριμότητας, εξασφαλίζοντας ευρύ φάσμα λύσεων αιχμής, υιοθέτηση σύγχρονων μεθοδολογιών ανάλυσης και αλγοριθμικών μοντέλων, καθώς η δραματική αλλαγή στη συμπεριφορά των συναλλασσόμενων λόγω της αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών απαιτεί συστήματα πλήρως διαθέσιμα σε 24ωρη βάση. «Πλέον σε ημέρες αργιών – Χριστούγεννα, Πάσχα, Δεκαπενταύγουστο – πραγματοποιούνται περίπου 7.000 συναλλαγές κατά τις ώρες που παλαιότερα θεωρούνταν «νεκρές», εξήγησε ο κ. Καπασούρης.

Η Τειρεσίας επενδύει σε αυτοματισμούς και τεχνολογικές λύσεις, ώστε να βρίσκεται οπουδήποτε και οποτεδήποτε γίνονται συναλλαγές, στηρίζοντας απρόσκοπτα τις τράπεζες και την αγορά. Οι υπηρεσίες της Τειρεσίας επεκτείνονται πλέον πέρα από το τραπεζικό σύστημα, καλύπτοντας και επιχειρήσεις, με στόχο τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου και την ενίσχυση της υγιούς λειτουργίας της αγοράς, όπως και ιδιώτες, οι οποίοι μέσω νέου mobile app που θα κυκλοφορήσει σύντομα θα έχουν πρόσβαση σε χρήσιμες υπηρεσίες ενημέρωσης και ελέγχου αναφορικά με τα δεδομένα τους στην Τειρεσίας.

Ο κ. Καπασούρης ολοκληρώνοντας σχολίασε πως ο συνολικός στόχος του μετασχηματισμού είναι η διάχυση αξιόπιστης πληροφόρησης σε όλη την αγορά, συμβάλλοντας στη μείωση των κινδύνων τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις τράπεζες και ενισχύοντας τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πιστωτική επέκταση, προς όφελος όλων.