Θετικό το Ελληνοκινεζικό επιμελητήριο για την αναβάθμιση των Ναυπηγείων Ελευσίνας

«Μόνο μια αξία καθοδηγεί την δυνατότητα που δίνουμε νομοθετικά: το εθνικό συμφέρον, το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κοινωνίας και της περιοχής», επανέλαβε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στη νομοθετική παρέμβαση για τα Ναυπηγεία της Ελευσίνας, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή.

«Ναι» στην επέκταση των δραστηριοτήτων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας λέει το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο

Στη διαδικασία ακρόασης φορέων, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά τάχθηκε υπέρ της νομοθετικής παρέμβασης στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας. Ο πρόεδρος του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού Βιομηχανικού Τουριστικού και Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Γιαννίδης εξέφρασε την άποψη ότι η επένδυση στην Ελευσίνα θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία του ανταγωνισμού και ότι όλες οι πλευρές μπορούν να βγουν κερδισμένες. ΓΣΕΕ και Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Νομού Αττικής και Εργαζομένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανία Ελλάδος κατήγγειλε την ΟΝΕΧ για τις συνθήκες εργασίας.

Β. Κορκίδης: Η Ελλάδα θα βγει κερδισμένη

«Ο κόλπος της Ελευσίνας μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία στη χώρα μας. Δεν θεωρώ ότι όλα αυτά που προβλέπονται για τον κόλπο της Ελευσίνας, θα λειτουργήσουν ανταγωνιστικά στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά συμπληρωματικά», είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης Κορκίδης.

«Μόνο να συγκρίνουμε τα έσοδα του λιμανιού του Πειραιά που είναι 235 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο έναντι των εσόδων της Ελευσίνας, που είναι μόνο 5 εκατομμύρια, μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να ανησυχούν οι επενδυτές μας Κινέζοι, στους οποίους το ελληνικό κράτος έχει φερθεί πολύ γενναιόδωρα. Έχει μάλιστα απαρέγκλιτα τηρήσει τη συμφωνία αν και πολλά προαιρετικά έργα δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ στον Πειραιά. Αν λοιπόν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν ή να ανησυχούν από τις επενδύσεις της Ελευσίνας. Άλλωστε άλλα φορτία διαχειρίζεται η Ελευσίνα, άλλες δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν στην Ελευσίνα και άλλες στον Πειραιά», είπε ο κ. Κορκίδης και σημείωσε:

«Όλα αυτά τα χρόνια οι επενδυτές στο λιμάνι του Πειραιά, που πολύ κακώς τους παραχωρήθηκε το authority, η διαχείριση του λιμανιού -σε κανέναν επενδυτή στα λιμάνια δεν δίνεται η διαχείριση, αλλά μόνο το real estate, εμείς τους δώσαμε τα πάντα- δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ για την αξιοποίηση του Θριασίου, κάτι που μπορεί να κάνει η Ελευσίνα, και λόγω της σύνδεσης της σιδηροδρομικής του Πειραιά,της Ελευσίνας με το Θριάσιο.

Εκεί θα πρέπει να έχουμε ένα ολιστικό επενδυτικό σχέδιο, γιατί συνδέει την ελληνική με τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, μας προσφέρει νέα έσοδα και υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης, και ιδιαίτερα στο επίπεδο αγοράς εργασίας, θα δημιουργήσει ένα νέο κύκλο ζήτησης για πάρα πολλές ειδικότητες. Η Ελλάδα μόνο κερδισμένη μπορεί να βγει, με την αναβάθμιση της βιομηχανικής βάσης και των λιμενικών δραστηριοτήτων της Ελευσίνας».

Ελληνοκινεζικό επιμελητήριο: Στόχος το win win

«Οι υπογραφές των κρατών πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Αυτό δίνει την αξιοπιστία και το κύρος σε κάθε κράτος», δήλωσε ο πρόεδρος του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού Βιομηχανικού Τουριστικού και Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Γιαννίδης, ενώ αναφερόμενος στα άρθρα του νομοσχεδίου για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας δήλωσε σύμφωνος με την παρέμβαση του κ. Κορκίδη.

«Επειδή έχει αναφερθεί πάρα πολύ η επένδυση στην Ελευσίνα, μην ξεχνάμε πως όταν επρόκειτο να έρθει η Cosco, υπήρχε μια τρομερή αντίδραση από εργατικά σωματεία, από διάφορα κόμματα», είπε ο κ. Γιαννίδης και σημείωσε ότι με τις συνεχείς απεργίες εκείνης της εποχής, πολλά πλοία οδηγήθηκαν σε ναυπηγεία γειτονικής χώρας. «Τότε το λιμάνι του Πειραιά ήταν το μαύρο πρόβατο του κόσμου και της Ευρώπης, λόγω απεργιών ξεφόρτωναν κοντέϊνερ στην Ιταλία, στην Αίγυπτο, στην Κύπρο και περίμεναν όλοι οι έμποροι και οι βιομηχανίες πότε θα έρθουν, ειδικά αυτοί που είχαν παραγωγή και ήθελαν πρώτες ύλες. Πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος δε για να πληρώνει τα ελλείμματα του ΟΛΠ. Αυτά δεν θα βλέπουμε; και θέλουμε να οδηγηθούμε σε κρατικά πάλι;», είπε ο Γιαννίδης και σημείωσε ότι η Cosco επένδυσε πολλά χρήματα στο λιμάνι του Πειραιά και «ο Πειραιάς είναι το πρώτο λιμάνι της Μεσογείου, το τρίτο της Ευρώπης και το όγδοο παγκοσμίως».

Η επένδυση αυτή, σημείωσε, αναβάθμισε το λιμάνι του Πειραιά, έδωσε προστιθέμενη αξία στους γύρω δήμους. Ο κ. Γιαννίδης είπε επίσης στην επιτροπή ότι σε όποιες δυσαρμονίες, γίνονται συνεννοήσεις για αντίστοιχο win win, δηλαδή αμφότεροι να έχουν κέρδος. «Έτσι νομίζουμε θα πρέπει να γίνει και η Ελευσίνα. Μην ξεχνάτε, όπου υπάρχει και δεύτερος λόγω ανταγωνισμού μειώνονται οι τιμές. Το λιμάνι της Ελευσίνας έχει ειδικά χαρακτηριστικά εμπορευμάτων ή αποθηκεύσεων. Δεν το έχει ο Πειραιάς», ανέφερε ο πρόεδρος του ελληνοκινεζικού επιμελητηρίου και τόνισε: «Πρέπει να προχωρήσουμε σε εξυγίανση. Άμα είναι να πληρώνει συνέχεια το ελληνικό κράτος, που θα οδηγηθεί η Ελλάδα; Για τα εργασιακά δε, σίγουρα πρέπει να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι, αλλά όχι με τις παλιές νοοτροπίες. Πρέπει να είναι... δημιουργική η προσφορά για να λειτουργήσουν οι επενδύσεις».

Εργασιακά

Κατά τη διαδικασία ακρόασης, στην επιτροπή της Βουλής, υπήρξαν όμως και φορείς που κατήγγειλαν την εργοδοσία στα Ναυπηγεία για τις συνθήκες εργασίας.

Ο Γιώργος Χριστόπουλος, εκ μέρους της ΓΣΕΕ είπε ότι ο όμιλος ONEX που μπήκε στα Ναυπηγεία, με απευθείας ανάθεση και όχι με διαγωνισμό, ελέγχει τις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, και κατά παρέκκλιση κάθε δικαίου, παρευρίσκεται και παρεμβαίνει ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος.

«Καλό είναι η κυβέρνηση να ακούσει το Εργατικό Σωματείο Ελευσίνας που καταγγέλλει ότι η ΟΝΕΧ είχε απαλλαγεί επί έτη από σημαντικά έξοδα και το Πολεμικό Ναυτικό είναι εκείνο που, από το 2016 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023, πλήρωνε το 70% της μισθοδοσίας και τις εργοδοτικές εισφορές. Και όμως η ιδιοκτησία, από το 2021 έως τώρα δεν έχει καταβάλει τα δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και επίδομα αδείας στο σύνολο του προσωπικού, δεν πληρώνει προσαυξήσεις στις υπερωρίες, παρότι είναι ανεξέλεγκτες, ενώ σε διάστημα τριών ετών αρνείται να καταβάλει το υπόλοιπα δεδουλευμένων προηγουμένων ετών», είπε ο κ. Χριστόπουλος.

Κατήγγειλε επίσης σωρεία απολύσεων, που κρίθηκαν παράνομες, από την Επιθεώρηση Εργασίας της Ελευσίνας το 2024, και ότι πολλοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να παραιτηθούν και να αναζητήσουν αλλού δουλειά. «Εννοείται ότι δεν ισχύουν συλλογικές συμβάσεις εργασίες. Η εικόνα αυτή δεν έχει καμία σχέση με μια επιχείρηση που σέβεται το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά θυμίζει επιχείρηση σε ειδική οικονομική ζώνη άλλων χωρών και ηπείρων», είπε ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ και πρόσθεσε: «Τουλάχιστον στο λιμάνι της COSCO, υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας. Εδώ, ούτε συλλογική σύμβαση εργασίας υπάρχει, ούτε καλές εργασιακές σχέσεις υπάρχουν. Απολύσεις υπάρχουν, παραιτήσεις αθρόες υπάρχουν, γιατί δεν αντέχουν οι άνθρωποι τις εργασιακές συνθήκες και υπάρχουν και δεδουλευμένα που δεν πληρώνονται».

«Υπάρχει επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση η οποία δεν τηρείται», είπε ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Νομού Αττικής και Εργαζομένων Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδος και πρόσθεσε: «Δεν τηρείται ούτε στοιχειωδώς η εργατική νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει ούτε μια φορά δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα ή επίδομα αδείας όλα αυτά τα χρόνια, δεν πληρώνονται καμία -όπως προβλέπετι από την εργατική νομοθεσία, ακόμα τουλάχιστον- προσαύξηση στην υπερωρία, ενώ οι υπερωρίες είναι καθημερινό φαινόμενο, τα 10ωρα και τα 11ωρα, προτού ψηφιστεί νόμος για τα 13ωρα, δεν πληρώνονται προσαύξηση για Σαββατοκύριακο, για αργίες, ούτε την ασθένεια τους, ούτε αν πάθουν εργατικό ατύχημα δεν πληρώνονται. Αυτή είναι η κατάσταση μέσα στην εμβληματική επένδυση της ONEX».

Σημείωσε επίσης ότι μεγάλο μέρος των εργαζομένων προβληματίζεται με τις πληροφορίες για τη μεταφορά LNG. «Ήδη η περιοχή είναι πάρα πολύ φορτωμένη και έχει γίνει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα. Μαζί καράβια, επισκευές και LNG και όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι είναι πραγματικά μεγάλος ο κίνδυνος, εκτός εάν στο μυαλό σας υπάρχει, να συρρικνωθεί ή να καταργηθεί ή να περιοριστεί πάρα πολύ η ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα. Και τα logistics για πολεμοφόδια που ακόμη και πολεμικό υλικό, δεν μπορεί να συνάδουν μαζί με την ναυπηγοεπισκευή», είπε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Νομού Αττικής και Εργαζομένων Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδος.

Η περιοχή μας μετατρέπεται σε κόμβο εμπλοκής, κόμβο κατακόρυφης αύξησης του κινδύνου, είπε ο Ευάγγελος Γκίνης, πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελευσίνας - Μάνδρας. «Μουδιασμένοι όλοι και όλες, διαβάζουμε αυτές τις μέρες τις εκατέρωθεν προκλήσεις και απαντήσεις μεταξύ των διαφόρων πρεσβειών. Τις δηλώσεις της κ. Ζαχάροβα. Καταλαβαίνετε πού πάει ο νους όλων, όταν διαβάζει ότι θα έρχονται πολεμικά και εμπορικά πλοία που θα εξυπηρετούν, φυσικά, τα μεγάλα αμερικανικά μονοπώλια», είπε ο κ. Γκίνης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ