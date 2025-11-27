Πληρώνεται η επιστροφή ενοικίου σε 950.000 δικαιούχους, ποια είναι τα SOS

Να δηλώσουν άμεσα τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ), διότι διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν την επιστροφή ενός ενοικίου (θα καταβληθεί αύριο), καλεί τους δικαιούχους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, περίπου 30.000 φορολογούμενοι που αναμένουν άμεση πίστωση της επιστροφής ενοικίου δεν έχουν δηλώσει τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, αν και απομένει μόλις ένα 24ωρο για την καταβολή της ενίσχυσης.

Παράλληλα, όσοι δεν λάβουν την ενίσχυση, αν και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να εισπράξουν το ποσό που δικαιούνται.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα εξέτασης της συνδρομής των προϋποθέσεων στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, με την επισύναψη των κατάλληλων δικαιολογητικών.

Το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στις περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης, οι λόγοι μπορεί να αφορούν:

Την εφαρμογή των προϋποθέσεων για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας.

Τη μη πλήρωση των νόμιμων όρων για κάποια από τις μισθώσεις φοιτητών , όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας.

, όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας. Ασυμφωνία στο ποσό του μισθώματος, εφόσον έχει δηλωθεί υψηλότερο ποσό από το συμβατικό. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν τραπεζικά παραστατικά εξόφλησης του ενοικίου και το σχετικό μισθωτήριο που αποδεικνύει τα συμφωνηθέντα ποσά.

Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνεται η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση της ενίσχυσης, αποστέλλεται κατάσταση των δικαιούχων μέσω ειδικής εφαρμογής και στη συνέχεια τα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους.

Αύριο πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν την επιστροφή ενοικίου με τα ποσά να ανέρχονται σε έως 800 ευρώ για την κύρια και τη φοιτητική κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Οι ασυνεπείς

Για τους ενοικιαστές που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και έχουν αφήσει απλήρωτα ενοίκια η επιστροφή ενός ενοικίου θα είναι μειωμένη ή ακόμη και μηδενική καθώς όταν υπάρχουν ανείσπρακτα μισθώματα, το επίδομα δεν θα υπολογιστεί με βάση το συμφωνημένο ποσό του μισθωτήριου συμβολαίου, αλλά με βάση όσα έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 ως πραγματικά εισπραχθέντα από τον εκμισθωτή, ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Επίσης όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με το ετήσιο επιτόκιο 8,76%, ενώ θα αποκλειστούν από την επιδότηση για τρία χρόνια.

Τα κριτήρια

Οι δικαιούχοι της επιδότησης υπολογίζονται σε 950.000 και για να δουν να πιστώνεται ο λογαριασμός τους με το ποσό της επιδότησης, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην ξεπερνά τις 20.000 ευρώ για τον άγαμο, τις 28.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανεβαίνει στις 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.