ΕΤΑΔ: Οριστικός πλειοδότης για πρώην ξενοδοχείο στο Λασίθι

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, ανακοινώνει την ολοκλήρωση του διαγωνισμού Q110327 για την πώληση ακινήτου που βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, μέσω ανοικτού διαγωνισμού με δικαίωμα αντιπροσφορών (e-Auction), ο οποίος διενεργήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr.

Οριστικός πλειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε.», η οποία υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, ύψους €1.309.726,84, σε ένα e-Auction που προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον.

Το ακίνητο αφορά σε οικόπεδο 287,68 τ.μ. με τετραώροφο κτίσμα 931,76 τ.μ., το οποίο αρχικά λειτούργησε ως ξενοδοχείο Γ’ τάξης κι αργότερα στέγασε το Χειροτεχνικό Κέντρο Λασιθίου και βρίσκεται σε κεντρική θέση στον Άγιο Νικόλαο, πλησίον παραλίας, με σημαντικές προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης.

Το εν λόγω ακίνητο αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου ανενεργών ακινήτων που διαθέτει η ΕΤΑΔ σε όλη την Ελλάδα και τα οποία χρήζουν άμεσων και σημαντικών παρεμβάσεων. Η εταιρεία υλοποιεί ένα σχέδιο αξιοποίησης αυτών των ακινήτων, μέσω πώλησης, εκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης.

Με τον τρόπο αυτό, η ΕΤΑΔ διαχειρίζεται ακίνητα που εγκυμονούν κινδύνους, προσελκύοντας και κινητοποιώντας επενδύσεις στις τοπικές αγορές, προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.