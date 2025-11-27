#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΤΑΔ: Οριστικός πλειοδότης για πρώην ξενοδοχείο στο Λασίθι

Η εταιρεία Αριάδνη Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Επιχειρήσεις υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, σε ηλεκτρονική δημοπρασία που διενήργησε η ΕΤΑΔ.

ΕΤΑΔ: Οριστικός πλειοδότης για πρώην ξενοδοχείο στο Λασίθι

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 12:59

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, ανακοινώνει την ολοκλήρωση του διαγωνισμού Q110327 για την πώληση ακινήτου που βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, μέσω ανοικτού διαγωνισμού με δικαίωμα αντιπροσφορών (e-Auction), ο οποίος διενεργήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr.

Οριστικός πλειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε.», η οποία υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, ύψους €1.309.726,84, σε ένα e-Auction που προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον.

Το ακίνητο αφορά σε οικόπεδο 287,68 τ.μ. με τετραώροφο κτίσμα 931,76 τ.μ., το οποίο αρχικά λειτούργησε ως ξενοδοχείο Γ’ τάξης κι αργότερα στέγασε το Χειροτεχνικό Κέντρο Λασιθίου και βρίσκεται σε κεντρική θέση στον Άγιο Νικόλαο, πλησίον παραλίας, με σημαντικές προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης.

Το εν λόγω ακίνητο αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου ανενεργών ακινήτων που διαθέτει η ΕΤΑΔ σε όλη την Ελλάδα και τα οποία χρήζουν άμεσων και σημαντικών παρεμβάσεων. Η εταιρεία υλοποιεί ένα σχέδιο αξιοποίησης αυτών των ακινήτων, μέσω πώλησης, εκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης.

Με τον τρόπο αυτό, η ΕΤΑΔ διαχειρίζεται ακίνητα που εγκυμονούν κινδύνους, προσελκύοντας και κινητοποιώντας επενδύσεις στις τοπικές αγορές, προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΤΑΔ: Πρόσκληση υποβολής Μη Δεσμευτικών Προτάσεων για το Ξενία Ηγουμενίτσας

«Be Boutique»: Το Πρόγραμμα Boutique Hotel του ΞΕΕ στη Xenia 2025

Νέα τουριστική επένδυση 45 εκατ. ευρώ στην Κρήτη

Επεσε ο τζίρος της εστίασης το χρυσό καλοκαίρι του τουρισμού!

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο