Επιστροφή ενοικίου: Πιστώθηκαν €199,5 εκατ. σε 886.883 δικαιούχους

Η πληρωμή ξεκίνησε την Παρασκευή το πρωί και θα ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου. Στα 225 ευρώ το μέσο ενοίκιο που δηλώνεται και καταβάλλεται.

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 14:27

Στους 886.883 ανέρχονται συνολικά οι τελικοί δικαιούχοι των οποίων εγκρίθηκαν οι αιτήσεις και πληρώνονται από σήμερα το ποσό της επιστροφής ενός ενοικίου, σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τα οποία ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Το συνολικό ποσόν το οποίο εγκρίθηκε να εισπράξουν ανέρχεται σε 199,5 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Πιερρακάκης παρουσιάζοντας τα αναλυτικά στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο είχε προϋπολογιστεί πως θα διατεθούν έως 230 εκατ. ευρώ σε περίπου 900.000 δυνητικά δικαιούχους, όπως προέκυπταν από τον αριθμό των μισθωτηρίων του 2024 και τα οποία είχαν υποβληθεί στην πλατφόρμα ακινήτων myProperty της ΑΑΔΕ και στις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος που υπεβλήθησαν εφέτος. Ωστόσο το κονδύλι δεν θα εξαντληθεί, καθώς ο αριθμός των τελικών δικαιούχων, βάσει των δηλώσεών τους, αποδείχθηκε μικρότερος.

Με αυτά τα δεδομένα, 886.883 νοικοκυριά θα λάβουν μέση επιστροφή ενοικίου 225 ευρώ, όσο δηλαδή το μίσθωμα το οποίο δήλωσαν ότι καταβάλλουν.

Η πληρωμή τους ξεκίνησε την Παρασκευή το πρωί και θα ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σημειώνεται ότι τα χρήματα θα εμφανίζονται σταδιακά στους λογαριασμούς των πολιτών, ανάλογα με την τράπεζα που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ.

Το ύψος της επιστροφής αφορά στο ενοίκιο που καταβάλλεται για κύρια ή φοιτητική κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το ποσό φτάνει έως και στα 800 ευρώ, με αποτέλεσμα νοικοκυριά που μισθώνουν και τα δύο είδη κατοικίας να μπορούν να λάβουν έως 1.600 ευρώ συνολικά.

Η καταβολή πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, μετά τη διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια από την ΑΑΔΕ. Η πληρωμή γίνεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δήλωσε:

«Σήμερα, περίπου 900.000 νοικοκυριά θα δουν ένα ενοίκιο να τους επιστρέφεται αυτόματα, χωρίς καμία ενέργεια από πλευράς τους. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή ενός ακόμα μόνιμου μέτρου, που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή.

Όπως και σε όλα τα μόνιμα μέτρα στήριξης που υλοποιεί η Ελληνική Κυβέρνηση, το δημοσιονομικό πλεόνασμα μεταφράζεται σε κοινωνικό μέρισμα. Η πρόοδος της οικονομίας επιστρέφει στους πολίτες, στηρίζοντας τα νοικοκυριά στοχευμένα, δίκαια και άμεσα».

