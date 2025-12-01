#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στρατηγική συνεργασία του ΕΛΚΕΜΕ με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στόχος της συνεργασίας είναι η ενίσχυση και η περαιτέρω προώθηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της επαγγελματικής διασύνδεσης.

Στρατηγική συνεργασία του ΕΛΚΕΜΕ με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 19:19

Tο ΕΛΚΕΜΕ, κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (R&D) των εταιριών της Viohalco, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ενίσχυση και η περαιτέρω προώθηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της επαγγελματικής διασύνδεσης.

Αναφερόμενος στην υπογραφή του Μνημονίου, ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, σημείωσε:

“Στόχος μας είναι ένα Πολυτεχνείο ανοιχτό στην κοινωνία, εξωστρεφές, με δημιουργικές συνέργειες και συνεργασίες με διακεκριμένους φορείς που μοιράζονται το όραμά μας για αριστεία, αγάπη για τη νέα γενιά και τους μελλοντικούς επιστήμονες, καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΜΠ και της Viohalco, ενός από τους ιστορικότερους βιομηχανικούς ομίλους της χώρας, με καθοριστική συμβολή στη βιομηχανική και τεχνολογική πρόοδο της Ελλάδας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το Ίδρυμά μας. Ενισχύει ουσιαστικά τη γέφυρα που συνδέει την ανώτατη εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή αριστεία με την οικονομία και την αγορά εργασίας, προς όφελος της νέας γενιάς μηχανικών. Το ΕΜΠ και οι εταιρίες της Viohalco όπως και το ΕΛΚΕΜΕ έχουν μακρά παράδοση συνεργασίας  ενώ η  σημερινή συμφωνία επισημοποιεί και ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο αυτή τη μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης.».

Ο κ. Κίμων Δανιηλίδης, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΚΕΜΕ, δήλωσε: «Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ουσιαστικής διασύνδεσης της βιομηχανίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα, σε αυτή την περίπτωση με το ΕΜΠ. Η ενεργοποίηση αυτής της συνεργασίας θα αξιοποιήσει τη βαθιά γνώση και εμπειρία των δύο πλευρών, προσδίδοντας επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξη του κλάδου και στηρίζοντας παράλληλα την προσπάθεια διακράτησης του εξαιρετικού εγχώριου επιστημονικού δυναμικού.».

Ενδεικτικά, μεταξύ των δράσεων που προβλέπεται να αναπτύξουν τα δύο μέρη, δίνεται έμφαση σε:

  • Συμπράξεις σε ερευνητικό επίπεδο στα θέματα Μεταλλουργίας, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ενέργειας και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.
  • Συμπράξεις και προώθηση καινοτόμων ιδεών και προτάσεων στον τομέα της Μεταλλουργίας, της Μηχανολογίας, της Ηλεκτρολογίας, της Ενέργειας και του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.
  • Εκπόνηση Βιομηχανικών Διδακτορικών.
  • Δημιουργία Επαγγελματικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.
  • Δυνατότητα πρακτικής άσκησης φοιτητών και επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του ΕΜΠ στις εταιρίες της Viohalco.
  • Παροχή υποτροφιών σε αριστούχους φοιτητές και αποφοίτους.

 Οι εταιρίες της Viohalco αποτελούν κορυφαίες βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη και διαχρονικά δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία τους με διακεκριμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Οι εταιρίες εξειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, τιτανιούχου ψευδαργύρου, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα. Παράλληλα, αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις και επικεντρώνονται στη δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας ενώ  διατηρούν και στρατηγικές συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς και διεθνή ερευνητικά κέντρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

NBG Securities: Ξεκινά κάλυψη της Viohalco με τιμή-στόχο τα 11,30 ευρώ

Goldman Sachs: Εισροές και εκροές μετά τον MSCI

Χρηματιστήριο: Ανοδος με λάμψη Motor Oil, Eurobank

Ψάλτης: Διανομές 450 εκατ. στους μετόχους το 2025

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο