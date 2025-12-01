Στρατηγική συνεργασία του ΕΛΚΕΜΕ με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Tο ΕΛΚΕΜΕ, κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (R&D) των εταιριών της Viohalco, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ενίσχυση και η περαιτέρω προώθηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της επαγγελματικής διασύνδεσης.

Αναφερόμενος στην υπογραφή του Μνημονίου, ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, σημείωσε:

“Στόχος μας είναι ένα Πολυτεχνείο ανοιχτό στην κοινωνία, εξωστρεφές, με δημιουργικές συνέργειες και συνεργασίες με διακεκριμένους φορείς που μοιράζονται το όραμά μας για αριστεία, αγάπη για τη νέα γενιά και τους μελλοντικούς επιστήμονες, καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΜΠ και της Viohalco, ενός από τους ιστορικότερους βιομηχανικούς ομίλους της χώρας, με καθοριστική συμβολή στη βιομηχανική και τεχνολογική πρόοδο της Ελλάδας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το Ίδρυμά μας. Ενισχύει ουσιαστικά τη γέφυρα που συνδέει την ανώτατη εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή αριστεία με την οικονομία και την αγορά εργασίας, προς όφελος της νέας γενιάς μηχανικών. Το ΕΜΠ και οι εταιρίες της Viohalco όπως και το ΕΛΚΕΜΕ έχουν μακρά παράδοση συνεργασίας ενώ η σημερινή συμφωνία επισημοποιεί και ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο αυτή τη μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης.».

Ο κ. Κίμων Δανιηλίδης, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΚΕΜΕ, δήλωσε: «Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ουσιαστικής διασύνδεσης της βιομηχανίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα, σε αυτή την περίπτωση με το ΕΜΠ. Η ενεργοποίηση αυτής της συνεργασίας θα αξιοποιήσει τη βαθιά γνώση και εμπειρία των δύο πλευρών, προσδίδοντας επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξη του κλάδου και στηρίζοντας παράλληλα την προσπάθεια διακράτησης του εξαιρετικού εγχώριου επιστημονικού δυναμικού.».

Ενδεικτικά, μεταξύ των δράσεων που προβλέπεται να αναπτύξουν τα δύο μέρη, δίνεται έμφαση σε:

Συμπράξεις σε ερευνητικό επίπεδο στα θέματα Μεταλλουργίας, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ενέργειας και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.

Συμπράξεις και προώθηση καινοτόμων ιδεών και προτάσεων στον τομέα της Μεταλλουργίας, της Μηχανολογίας, της Ηλεκτρολογίας, της Ενέργειας και του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.

Εκπόνηση Βιομηχανικών Διδακτορικών.

Δημιουργία Επαγγελματικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης φοιτητών και επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του ΕΜΠ στις εταιρίες της Viohalco.

Παροχή υποτροφιών σε αριστούχους φοιτητές και αποφοίτους.

Οι εταιρίες της Viohalco αποτελούν κορυφαίες βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη και διαχρονικά δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία τους με διακεκριμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Οι εταιρίες εξειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, τιτανιούχου ψευδαργύρου, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα. Παράλληλα, αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις και επικεντρώνονται στη δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας ενώ διατηρούν και στρατηγικές συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς και διεθνή ερευνητικά κέντρα.