Ποιοι προορισμοί «χρύσωσαν» φέτος τους Ελληνες ξενοδόχους

Μικρές… εκπλήξεις έκρυβαν τα αποτελέσματα που κατέγραψαν τα καταλύματα ανά την Ελλάδα το β’ και το γ’ τρίμηνο του έτους, με το Λασίθι να αναρριχάται στην πέμπτη θέση της σχετικής λίστας, εκτοπίζοντας την Αττική, η οποία έμεινε εκτός πεντάδας.

Ως εκ τούτου, πέρα από την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, η Κως, η Ρόδος, η Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο ήταν οι προορισμοί που συμπλήρωσαν το top 5 των περιοχών όπου καταγράφεται το υψηλότερο μέσο έσοδο πανελλαδικά ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο. Δείγμα, ως ένα βαθμό, και του μεγέθους των επιχειρήσεων της κάθε περιοχής.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα καταλύματα της Κω, ενός από τους κύριους προορισμούς της χώρας που βασίζονται στο μοντέλο του μαζικού τουρισμού, κατέγραψαν το διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο, συμπεριλαμβανομένης, δηλαδή, της περιόδου υψηλής ζήτησης, τον υψηλότερο μέσο τζίρο πανελλαδικά, με σχεδόν 800 χιλιάδες ευρώ ανά επιχείρηση.

Από κοντά, με μέσο κύκλο εργασιών ανά κατάλυμα στα 746 χιλιάδες ευρώ βρέθηκε η Ρόδος, ο έτερος προορισμός του συμπλέγματος των Δωδεκανήσων που συμπεριελήφθη στο top 5 και αποτελεί παραδοσιακά ένα από τα νησιά της χώρας που προσελκύουν μαζικό τουρισμό με αιχμή το μοντέλο «ήλιος - θάλασσα».

Τα δύο νησιά των Δωδεκανήσων είναι με διαφορά τα δύο πρώτα της λίστας, αφήνοντας αρκετά πιο πίσω το Ηράκλειο Κρήτης. Ο μέσος τζίρος των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης περιφερειακής ενότητας διαμορφώνεται στα 519 χιλιάδες ευρώ, με τη μεγαλόνησο να περιλαμβάνεται επίσης στους προορισμούς της χώρας που πρεσβεύουν το μοντέλο του μαζικού τουρισμού. Σημειωτέον, βέβαια, ότι το Ηράκλειο μπορεί να χαρακτηριστεί και προορισμός city break.

Τέταρτη στη λίστα κατατάσσεται η Θεσσαλονίκη, το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, με μέσο τζίρο ανά κατάλυμα τα 494 χιλιάδες ευρώ, επίδοση που αντανακλά την ενίσχυση του προφίλ της πόλης ως προορισμού city break.

Την πεντάδα με αύξηση και τα δύο τρίμηνα, όπως και οι τέσσερις προηγούμενες περιφερειακές ενότητες, συμπληρώνει το Λασίθι στα 473 χιλιάδες ευρώ.

Η περιφερειακή ενότητα Αττικής, στην οποία βρίσκονται μακράν τα περισσότερα καταλύματα, βρέθηκε στην έκτη θέση με μείωση τζίρου το β’ τρίμηνο σε ποσοστό 2% περίπου, στα 452 χιλιάδες ευρώ ανά επιχείρηση.

Σε ό,τι αφορά τους δύο premium προορισμούς, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, κατέγραψαν πτώση τζίρου και τα δύο τρίμηνα. Η μεν Μύκονος, η οποία ακολούθησε στην κατάταξη την Αττική, κατέγραψε μέσο τζίρο ανά κατάλυμα στα 330 χιλιάδες ευρώ, με υστέρηση κατά 1,2% και 1,6% το β’ και το γ’ τρίμηνο αντίστοιχα.

Σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, με μεγαλύτερη υποχώρηση σε ετήσια βάση, κινήθηκε η Σαντορίνη. Η περιφερειακή ενότητα Θήρας κατέγραψε μέσο κύκλο εργασιών ανά επιχείρηση 166 χιλιάδες ευρώ, με κάμψη σε ποσοστό 22,1% και 14,7% το β’ και το γ’ τρίμηνο του έτους αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας το πλήγμα που υπέστη το νησί λόγω της σεισμικής δραστηριότητας στις αρχές του έτους.

Μάλιστα, η Σαντορίνη ήταν ο προορισμός που κατέγραψε τη μεγαλύτερη υστέρηση σε σχέση με πέρυσι. Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση το β’ τρίμηνο κατέγραψε το Κιλκίς στο συν 32,6% και αντίστοιχα τη υψηλότερη άνοδο το γ’ τρίμηνο στο συν 17,7% σημείωσε η Καρδίτσα.

Πάντως το γ’ τρίμηνο του έτους, από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, την περίοδο αιχμής της σεζόν, μείωση τζίρου κατέγραψαν εκτός των Μυκόνου και Σαντορίνης, Κάρπαθος, Πάρος, Κιλκίς, Δράμα, Χίος, Σέρρες, Τρίκαλα, Αργολίδα, Πιερία, Φθιώτιδα, Άρτα, Σύρος, Τήνος, Κέας-Κύθνος, Φωκίδα και Βοιωτία.

Σημειωτέον ότι για την εύρεση του μέσου τζίρου των επιχειρήσεων, χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός των καταλυμάτων που είχε καταγραφεί το 2024.