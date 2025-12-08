Μυτιληναίος: Η Κομισιόν έφτασε να μη λογοδοτεί σε κανέναν

Σήμα κινδύνου για την Ευρώπη εκπέμπει για άλλη μια φορά ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, με ανάρτησή του στο LinkedIn. Επικαλείται δε την τοποθέτηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της JP Morgan, Jamie Dimon.

Η ανάρτηση:

Κάθε φορά που αναφέρομαι στις σοβαρές ελλείψεις στη δομή και τη λειτουργία των οργάνων της ΕΕ, και ειδικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δέχομαι έντονη κριτική για «αντιευρωπαϊσμό».

Αυτό είναι μακριά από την αλήθεια!

Πιστεύω ακράδαντα σε μια συνεκτική, ομαλή λειτουργία μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης, όπου όλοι οι Ευρωπαίοι αισθάνονται ότι το «ευρωπαϊκό έργο» υπάρχει για να υπηρετεί τα συμφέροντά τους και όχι εκείνα της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, η οποία, πια, έχει φτάσει να μη λογοδοτεί σε κανέναν.

Τα λόγια μου πέφτουν σε ώτα μη ακουόντων· ίσως τα ίδια λόγια από τον κορυφαίο παγκόσμιο τραπεζίτη, τον Jamie Dimon, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της JP Morgan και ισχυρό φίλο της Ευρώπης, να ακουστούν πιο δυνατά…

Παραθέτω τα βασικά στοιχεία της ομιλίας του JD το Σάββατο 6/12/25 στο Reagan National Defence Forum, όπως δημοσιεύτηκε από το Bloomberg.