#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μυτιληναίος: Η Κομισιόν έφτασε να μη λογοδοτεί σε κανέναν

Κάθε φορά που αναφέρομαι στις σοβαρές ελλείψεις στη δομή και τη λειτουργία της Ευρ. Επιτροπής, δέχομαι έντονη κριτική για «αντιευρωπαϊσμό», γράφει. Τα ίδια, όμως, υποστηρίζει και ο Jamie Dimon.

Μυτιληναίος: Η Κομισιόν έφτασε να μη λογοδοτεί σε κανέναν

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 13:20

Σήμα κινδύνου για την Ευρώπη εκπέμπει για άλλη μια φορά ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, με ανάρτησή του στο LinkedIn. Επικαλείται δε την τοποθέτηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της JP Morgan, Jamie Dimon.  

Η ανάρτηση:

Κάθε φορά που αναφέρομαι στις σοβαρές ελλείψεις στη δομή και τη λειτουργία των οργάνων της ΕΕ, και ειδικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δέχομαι έντονη κριτική για «αντιευρωπαϊσμό».

Αυτό είναι μακριά από την αλήθεια!

Πιστεύω ακράδαντα σε μια συνεκτική, ομαλή λειτουργία μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης, όπου όλοι οι Ευρωπαίοι αισθάνονται ότι το «ευρωπαϊκό έργο» υπάρχει για να υπηρετεί τα συμφέροντά τους και όχι εκείνα της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, η οποία, πια, έχει φτάσει να μη λογοδοτεί σε κανέναν.

Τα λόγια μου πέφτουν σε ώτα μη ακουόντων· ίσως τα ίδια λόγια από τον κορυφαίο παγκόσμιο τραπεζίτη, τον Jamie Dimon, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της JP Morgan και ισχυρό φίλο της Ευρώπης, να ακουστούν πιο δυνατά…

Παραθέτω τα βασικά στοιχεία της ομιλίας του JD το Σάββατο 6/12/25 στο Reagan National Defence Forum, όπως δημοσιεύτηκε από το Bloomberg.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μυτιληναίος: Η τεχνολογία κάνει το αδύνατο… εφικτό

Μυτιληναίος: Η γεωπολιτική υπερισχύει της μακροοικονομίας

ΕΕ: Νέος, αυστηρότερος κανονισμός για τις επιστροφές μεταναστών

Διχάζει την Ευρώπη το «Buy European», οι θέσεις των δύο μπλοκ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο