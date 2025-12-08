Φαραντούρης: Ωρολογιακή βόμβα €1 δισ. τα χρέη αγροτών

«Ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί» χαρακτήρισε τα χρέη των αγροτών ο ευρωβουλευτής και μέλος των επιτροπών Προϋπολογισμού, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤNews απ' τις Βρυξέλλες αποκάλυψε ότι οι πανελλήνιοι σύλλογοι προμηθευτών αγροτικών εφοδίων, γεωπόνων και εργαζομένων στον κλάδο, μαζί με τον πανελλήνιο σύλλογο φυτοπροστασίας, τον σύνδεσμο επιχειρήσεων πολλαπλασιαστικού υλικού και τον σύνδεσμο παραγωγών και εμπόρων λιπασμάτων, με επιστολή τους στην Κυβέρνηση περιγράφουν μία κατάσταση πρωτοφανή για τα δεδομένα του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Φαραντούρης, «απ' την επιστολή προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου τζίρου €1 δισ. γεωργικών εφοδίων, είναι χρέη των αγροτών που προμηθεύονται επί πιστώσει λόγω έλλειψης ρευτότητας στην αγορά εξαιτίας της καθυστέρησης καταβολής επιδοτήσεων και αποζημιώσεων».

Στην επιστολή τους οι θεσμικοί φορείς και ενώσεις εκφράζουν «έντονη ανησυχία αναφορικά με τις επικρατούσες συνθήκες, αλλά και ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου 2025-26», ενώ σημειώνουν ότι «οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας είναι απογοητευμένοι, θυμωμένοι και το χειρότερο απ’ όλα δεν έχουν ελπίδα και όραμα για το αύριο με τους περισσότερους απ’ αυτούς να χρωστούν μεγάλα ποσά χρημάτων στα γεωπονικά καταστήματα, έναντι των γεωργικών εφοδίων που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει».

«Κάνω έκκληση στην Κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για στάση πληρωμών που θα επηρεάσει ολόκληρη την οικονομία, την περιφέρεια, την ύπαιθρο και την εφοδιαστική και διατροφική αλυσίδα», σημειώνει ο Έλληνας Ευρωβουλευτής. Και καταλήγει: «χρειάζετει εδώ και τώρα να ξεμπλοκαριστούν τα κονδύλια που παραμένουν μπλοκαρισμένα απ' την ΑΑΔΕ λόγω έλλειψης υποδομής και τεχνογνωσίας και να ενεργοποιηθεί κάθε άλλο διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για την άμεση πληρωμή τους, σε διαφορετική περίπτωση θα μιλάμε για ολική κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα».