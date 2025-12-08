#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Λάρισα: Απέκλεισαν και τους παραδρόμους οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας

Οι εκπρόσωποι των αγροτών δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ουσιαστικές λύσεις από την πολιτεία.

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 19:27

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας σε αποκλεισμό και των παραδρόμων, εκτός από την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης που είναι κλειστή, εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Οι εκπρόσωποί τους τονίζουν ότι δεν προτίθενται να υποχωρήσουν, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ουσιαστικές λύσεις από την πολιτεία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

