#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση για υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

Έως τέλος του χρόνου η προθεσμία. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή 28/11/2025.

e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση για υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 19:36

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιεί ότι, η παράταση που έχει χορηγηθεί, μέχρι την Παρασκευή 12/12/2025, για την υποβολή ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ Οικοδομοτεχνικών Έργων για τη μισθολογική περίοδο Οκτωβρίου 2025 επεκτείνεται μέχρι και την Τετάρτη 31/12/2025.

Η επέκταση της παράτασης παρέχεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων των εργοδοτών, κατόπιν των αλλαγών που επήλθαν για την αναβάθμιση της ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ Οικοδομοτεχνικών Έργων.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή 28/11/2025.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πληρωμές άνω των 62 εκατ. ευρώ σε 53.401 δικαιούχους από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Πότε ισχύει στο Δημόσιο η συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση 

Αυξημένη η οικοδομική δραστηριότητα τον Αύγουστο, εκδόθηκαν 1.927 οικοδομικές άδειες

Ποιες αυξήσεις μισθών απαλλάσσονται από ασφαλιστικές εισφορές

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο