e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση για υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιεί ότι, η παράταση που έχει χορηγηθεί, μέχρι την Παρασκευή 12/12/2025, για την υποβολή ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ Οικοδομοτεχνικών Έργων για τη μισθολογική περίοδο Οκτωβρίου 2025 επεκτείνεται μέχρι και την Τετάρτη 31/12/2025.

Η επέκταση της παράτασης παρέχεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων των εργοδοτών, κατόπιν των αλλαγών που επήλθαν για την αναβάθμιση της ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ Οικοδομοτεχνικών Έργων.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή 28/11/2025.