Κλειστό από αγρότες το λιμάνι της Μυτιλήνης

Εκτός πλοίου έμειναν 160 επιβάτες, 25 φορτηγά και 46 επιβατικά οχήματα.

Κλειστό από αγρότες το λιμάνι της Μυτιλήνης

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 20:44

Χωρίς επιβάτες και οχήματα αναχώρησε σήμερα το απόγευμα από το λιμάνι της Μυτιλήνης, το πλοίο «Διαγόρας» της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος - Πειραιάς, καθώς αγρότες με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ είχαν αποκλείσει και τις τρεις εισόδους του λιμανιού της πόλης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ακτοπλοϊκής εταιρείας, εκτός πλοίου έμειναν 160 επιβάτες, 25 φορτηγά και 46 επιβατικά οχήματα.

