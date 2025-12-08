Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Άμυνα μετατρέπεται σε παραγωγικό πολλαπλασιαστή ισχύος

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας συμμετείχε, σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Όπως ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας συμμετείχε στη συνεδρίαση έπειτα από πρόσκληση του προέδρου του ΕΒΕΑ Γιάννη Μπρατάκου.

«Συζητήσαμε για τη μετατροπή της 'Αμυνας, με την «Ατζέντα 2030», από δημοσιονομικό βάρος σε παραγωγικό πολλαπλασιαστή ισχύος και οικονομικής ανάπτυξης» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Μια μεταρρύθμιση», πρόσθεσε, «που συνδέει, για πρώτη φορά, τη στρατιωτική ισχύ με την τεχνολογική και βιομηχανική βάση της πατρίδας μας».

