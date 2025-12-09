Ταχιάος: Να φέρουμε ιδιωτικά κεφάλαια στις δημόσιες επενδύσεις

Σαφές μήνυμα ότι οι δυνατότητες του κράτους είναι πεπερασμένες και θα πρέπει να υπάρξει ώσμωση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για να προχωρήσουν αναγκαία έργα υποδομών, έστειλε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα Υποδομών, Νίκος Ταχιάος από το βήμα του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», το οποίο πραγματοποιείται 9 και 10 Δεκεμβρίου, στο κτίριο του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος, επί της οδού Σίνα 16, στην Αθήνα. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την υψηλή θεσμική σημασία και το αναβαθμισμένο επίπεδο διαλόγου, που προωθεί το ΤΜΕΔΕ στο κρίσιμο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο «ζούμε σε μία εποχή όπου οι απαιτήσεις διογκώνονται λόγω φαινομένων όπως η κλιματική κρίση», ενώ πρόσθεσε ότι επιπλέον «υπάρχουν και τα αντικειμενικά προβλήματα της γήρανσης των υποδομών». Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «οι νεότερες υποδομές στη χώρα μας έχουν ολοκληρωθεί, σε μεγάλο βαθμό, στις αρχές του αιώνα, οι νεότερες είναι περίπου 25 ετών». Έφερε ως παράδειγμα τους συρμούς του μετρό, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει την 25ετία και πρέπει να φτάσουν στην ανακατασκευή τους, ενώ έξι συρμοί είναι στα όριά τους. «Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται δημόσιες επενδύσεις εκεί που μπορούν να γίνονται και πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων εκεί όπου είναι δυνατόν», επισήμανε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε εκτενώς στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπου παρατήρησε ότι «ήταν το πρώτο οδικό έργο το οποίο θα μπορούσε κανείς να πει ότι παραδόθηκε περαιωμένο από την αρχή έως την απόληξή, από τους Κήπους του Έβρου έως την Ηγουμενίτσα κάπου στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του αιώνα μας». Αφού παρατήρησε ότι είναι γηρασμένη και είναι σημαντικό να προχωρήσει η πολύ βαριά συντήρησή της καθώς και η ανάταξη υποδομών που έχουν φτάσει κι αυτές στα όριά τους, ο κ. Ταχιάος τόνισε ότι με την παραχώρησή της «θα έχουμε ένα έργο που θα αναταχθεί και έχει δυνατότητα διαρκούς και άμεσης συντήρησης. Ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας και θα είναι ένας αυτοκινητόδρομος εφάμιλλος με άλλες παραχωρήσεις». Σύμφωνα με τον ίδιο, το έσοδο για το Δημόσιο από την παραχώρηση θα είναι, με τιμές όπως είχαν διαμορφωθεί στις 8 Δεκεμβρίου, ύψους 1,269 δισ. ευρώ και θα επιτρέψει την απομείωση του δημόσιου χρέους.

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία η διασφάλιση της ώσμωσης δημόσιων πόρων με τα ιδιωτικά κεφάλαια και φυσικά και το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ο χρήστης πρέπει να πληρώνει», σημείωσε και πρόσθεσε ως αντίστιξη τα έργα που έγιναν στη Θεσσαλία για την αντιμετώπιση των καταστροφών από τον Daniel, όπου όπως σημείωσε «εκεί το Δημόσιο ήταν το μόνο μέσο που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει έργα».

Όπως εξήγησε ο κ. Ταχιάος αυτή τη στιγμή «κάνουμε αγώνα δρόμου για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουμε τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπου οι υποδομές δεν αποτελούν προτεραιότητα για την Ε.Ε. και έχουμε ένα Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που διογκώνεται αλλά έχει πλαφόν, ένα όριο πληρωμών που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο υφυπουργός Υποδομών υπογράμμισε την ανάγκη ευρύτερων συνεννοήσεων όλων των φορέων προκειμένου να γίνει προτεραιοποίηση των έργων και να δεσμευθούν οι πόροι τόσο για τις άμεσες ανάγκες όσο και για μακροπρόθεσμα έργα που, μεταξύ άλλων, θα κάνουν τους πολίτες να νιώθουν ασφαλείς «γιατί η ασφάλεια είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής που ζούμε», όπως πρόσθεσε.