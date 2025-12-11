Πτωτικά κινήθηκαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών το Νοέμβριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το μήνα Νοέμβριο του 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 19.124 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 19.134 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 0,1%.

Αύξηση 1,8% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τoν Νοέμβριο του έτους 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2025 ανέρχονται σε 11.418 έναντι 11.506 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 0,8%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Νοέμβριο του 2025, ανήλθε σε 4.554 έναντι 4.931 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 7,6%. Μείωση 2,1% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Νοέμβριο του 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2025 ανέρχονται σε 4.384 έναντι 4.667 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 6,1%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 239.795 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 228.981 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,7%. Αύξηση 2,9% είχε παρουσιάσει το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023 (Πίνακας 3 - Γραφήματα 6,7). Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2025 ανέρχονται σε 144.605 έναντι 138.962 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,1%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2025, ανήλθε σε 80.242 έναντι 78.620 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,1%. Αύξηση 17,6% είχε παρουσιάσει το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023 (Πίνακας 3 - Γραφήματα 6,7). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2025 ανέρχονται σε 76.857 έναντι 74.813 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,7%.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.