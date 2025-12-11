#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στο πλαίσιο των εργασιών που θα προηγηθούν της ψηφοφορίας για τον νέο πρόεδρο του Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα εξετάσουν τις τρέχουσες μακροοικονομικές εξελίξεις, τα προσχέδια των κρατικών προϋπολογισμών και τη συνολική δημοσιονομική προοπτική για το 2026.

Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης για Eurogroup και Ecofin

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 13:12

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, που πραγματοποιούνται στις 11 και 12 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης του Eurogroup αποτελεί η εκλογή του νέου προέδρου από τους υπουργούς Οικονομικών των είκοσι κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ. Υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup είναι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο πλαίσιο των εργασιών που θα προηγηθούν της ψηφοφορίας, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα εξετάσουν τις τρέχουσες μακροοικονομικές εξελίξεις, τα προσχέδια των κρατικών προϋπολογισμών και τη συνολική δημοσιονομική προοπτική για το 2026, ενώ θα πραγματοποιηθεί και ανταλλαγή απόψεων με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Την ίδια ημέρα, μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για την εκλογή του προέδρου του Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών, υπό την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ/ESM), θα συζητήσουν την προσχώρηση της Βουλγαρίας στον ΕΜΣ, καθώς και τον ορισμό νέου προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Συνεδρίαση ECOFIN

Η συνεδρίαση του ECOFIN, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, θα επικεντρωθεί στην προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, στη νομοθετική δέσμη για το ενιαίο νόμισμα με έμφαση στο ψηφιακό ευρώ, καθώς και στη μεταρρύθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026, θα εξεταστούν επίσης οι συστάσεις για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ και η εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ενώ θα παρουσιαστεί και η Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

