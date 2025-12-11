Επιχειρηματικά μοντέλα του μέλλοντος: Όταν η βιώσιμη ανάπτυξη είναι στρατηγική

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, χθες, η ετήσια εκδήλωση του UN Global Compact Network Greece με τίτλο “Future-fit Sustainable Business Models: When Sustainability is Strategy” στο ξενοδοχείο Grande Bretagne. Περισσότερα από 100 στελέχη από τον επιχειρηματικό κόσμο, εκπρόσωποι από την Κυβέρνηση, τα Ηνωμένα Έθνη, Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών έδωσαν ένα δυναμικό παρών. Η εκδήλωση ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων στο σημερινό ρευστό περιβάλλον, μεταφέροντας στο κοινό τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις και φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στην εταιρική στρατηγική ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Οι συζητήσεις που διεξήχθησαν επιβεβαίωσαν τους στόχους και την αποστολή του UN Global Compact Network Greece για το επόμενο διάστημα με επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο η βιωσιμότητα μετατρέπεται σε ουσιαστική επιχειρηματική αξία.

Στην έναρξη της εκδήλωσης, η Πρόεδρος Δ.Σ. του UN Global Compact Network Greece, Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου (φωτό), τόνισε:«Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον αγοράς, η ανάγκη για σταθερούς κανόνες, για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και για ουσιαστική λογοδοσία γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Το UN Global Compact με τις Δέκα Αρχές του αποτελούν πυξίδα για τις επιχειρήσεις. Η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί εκείνες τις επιχειρήσεις που θα αντέξουν και θα προοδεύσουν επιβιώνοντας των προκλήσεων της εποχής μας».

Από την πλευρά της, η Executive Director του UN Global Compact Network Greece, Παναγιώτα Λαμπροπούλου, αναφέρθηκε στην αξιοσημείωτη εξέλιξη της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα στα χρόνια και την ολιστική προσέγγιση που πλέον ακολουθείται στα ζητήματα βιωσιμότητας με τoν φορέα στην Ελλάδα να έχει επιτελέσει σημαντικό έργο προς αυτή την κατεύθυνση. Εκ μέρους των κεντρικών του UN Global Compact, η Griet Cattaert, Regional Head Western Europe & North America υπογράμμισε ότι «η βιωσιμότητα δεν είναι μια τάση, αλλά μια αναγκαιότητα για τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, ειδικά σε περιόδους κρίσης και παγκόσμιας αβεβαιότητας».

Κατά την ομιλία του, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, τόνισε ότι «Η χώρα μας πετυχαίνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με τη βιωσιμότητα να αποτελεί στρατηγική μας επιλογή στην προσπάθεια για οικοδόμηση ενός εξωστρεφούς και δίκαιου παραγωγικού μοντέλου, που δεν θα υπονομεύει το μέλλον των επόμενων γενιών».

Στις τάσεις που προέκυψαν από τις πρόσφατες CSRD εκθέσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, στα οφέλη και τις προκλήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων αναφοράς αλλά και των εθελοντικών προτύπων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναφέρθηκε ο Bernhard Frey, Sustainability Reporting Senior Technical Manager της EFRAG, με ειδικότερη εστίαση στα επόμενα βήματα ενόψει των διαπραγματεύσεων σε σχέση με το Omnibus.

Ο keynote ομιλητής από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Myles Allen, Professor of Geosystem Science, Fellow of Linacre College, Leader of the ECI Climate Research Programme και Head of the Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics Department, παρουσίασε μια συστημική προσέγγιση για επιχειρήσεις και επενδυτές, εστιάζοντας στους επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους και υπογραμμίζοντας ότι ο άμεσος μετασχηματισμός είναι απαραίτητος για την αποτροπή περαιτέρω κλιματικής αστάθειας.

Το πρόγραμμα περιελάβανε ένα υψηλού επιπέδου panel discussion με τη συμμετοχή στελεχών από επιχειρήσεις-μέλη του UN Global Compact Network Greece και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιχειρώντας μια σφαιρική αποτύπωση του πώς η βιωσιμότητα μετασχηματίζει στην πράξη τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δημήτρης Καζάζογλου-Σκούρας, Director of Governance & Sustainability της Alpha Bank, επισήμανε ότι: «Η βιωσιμότητα εξελίσσεται σε κρίσιμο στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής. Παρά τις ενστάσεις και την αμφισβήτηση της επιστήμης, οι ορατές πλέον επιπτώσεις, διαμορφώνουν την κατανομή κεφαλαίων και τις επενδυτικές αποφάσεις».

Η Έλενα Αθουσάκη, Chief Sustainability Officer του Ομίλου Motor Oil, αναφέρθηκε στο ότι «η βιωσιμότητα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης επιχειρηματικής στρατηγικής, καθώς απαιτεί λύσεις που ισορροπούν ανάμεσα στην ασφάλεια, την προσιτότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, τα future-fit επιχειρηματικά μοντέλα που ενσωματώνουν αυτή την ισορροπία ενισχύουν την ανθεκτικότητα, ενδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητα και δημιουργούν μακροχρόνια αξία για τους οργανισμούς και την κοινωνία.», ενώ η Παναγιώτα Τσιφουρντάρη, Corporate Affairs & Sustainability Director του Vivartia Group, υπογράμμισε ότι «στον Όμιλο VIVARTIA αντιμετωπίζουμε τη βιωσιμότητα ως μοχλό ανάπτυξης. Με επενδύσεις σε τεχνολογία, υπεύθυνες συνεργασίες και ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση, χτίζουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που δημιουργεί αξία για τον καταναλωτή, την κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ ενισχύει την ανταγωνιστικότητά μας στο σήμερα και στο αύριο του κλάδου τροφίμων».

Η Αναστασία Στάμου, Β’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σημείωσε ότι «η εταιρική διακυβέρνηση, ως σύνολο αρχών που διέπει την άσκηση της διαχειριστικής εξουσίας στις επιχειρήσεις και διατρέχει την αλυσίδα αξίας τους, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την προσέλκυση επενδύσεων και την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, καθώς συμβάλλει στη δραστηριοποίηση ανθεκτικών και βιώσιμων επιχειρήσεων και στη δημιουργία μιας αγοράς που χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία, σταθερότητα, διαφάνεια και ανταποδοτικότητα».

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τσουκαλάς.