Τσιάρας: Μόνο με διάλογο θα λυθούν τα προβλήματα των αγροτών

«Η λογική "εμείς δίνουμε τα αιτήματά μας και, ανάλογα αν ικανοποιούνται ή δεν ικανοποιούνται, θα δούμε αν έλθουμε στον διάλογο", δεν είναι λογική προσπάθειας επίλυσης των προβλημάτων», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στην τηλεόραση του MEGA.

Υπογράμμισε ότι μόνο μέσω διαλόγου μπορούν να βρεθούν λύσεις για τα προβλήματα που έχει ο αγροτικός χώρος καλώντας εκ νέου τους αγρότες να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού και να προσέλθουν στον διάλογο.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε πως η μεταρρύθμιση του οργανισμού «είναι μια δύσκολη μεταρρύθμιση, η οποία όμως θα συνεχιστεί».

Υπογράμμισε ότι η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μετάβαση σε μια νέα εποχή είναι αδιαπραγμάτευτη, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο αίτημα μη υπαγωγής του οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

Αναγνώρισε ότι υπάρχουν συνέπειες από τη μεταρρύθμιση, όπως οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, σημειώνοντας ότι η πολιτική ευθύνη έχει αναληφθεί προσθέτοντας όμως ότι η προσπάθεια να εμποδιστεί μια αναγκαία και αυτονόητη αλλαγή συνιστά αντίφαση και υποκρισία, όπως είπε.

Για τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι μέσω του προγράμματος ΓΑΙΑ είναι κλειδωμένη η τιμή για 2+8 χρόνια στα 9,2 λεπτά, υπενθυμίζοντας την εντολή του πρωθυπουργού να εξεταστεί η χρονική επέκταση του προγράμματος.

Σε ό,τι αφορά στο αγροτικό πετρέλαιο, υπενθύμισε ότι η παρούσα κυβέρνηση νομοθέτησε την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν ζητήματα τόσο στην ενσωμάτωση τιμολογίων όσο και στον υπολογισμό της κατανάλωσης ανά στρέμμα και ανά καλλιέργεια.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο, ανέφερε ότι η ΑΑΔΕ εξετάζει τρόπους υπολογισμού και των τιμολογίων που δεν έχουν γίνει αποδεκτά, ενώ για το δεύτερο σημείωσε ότι η ΕΘΕΑΣ προχωρά σε επανυπολογισμό της κατανάλωσης πετρελαίου ανά στρέμμα και ανά καλλιέργεια, καθώς ο υφιστάμενος υπολογισμός έχει πραγματοποιηθεί προ δεκαετίας.

Το τελικό ποσό επιστροφής προς τους αγρότες μπορεί να φτάσει έως και τα 150 εκατ. ευρώ, μετά την καταβολή των δύο δόσεων που υπολείπονται και τον συνυπολογισμό της αύξησης κατά 50% του ορίου επιστροφής του ΕΦΚ.

Τέλος, σχετικά με την ευλογιά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είπε πως η αποτελεσματική αντιμετώπισή της προϋποθέτει στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, των ΔΑΟΚ των Περιφερειών και των ίδιων των κτηνοτρόφων, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, όπου η νόσος βρίσκεται σε ύφεση.

