#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αυξημένο 8,1% το μισθολογικό κόστος το τρίτο τρίμηνο

Σημαντικά αυξημένο εμφανίζεται το μισθολογικό κόστος για τις ελληνικές επιχειρήσεις,σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Αυξημένο 8,1% το μισθολογικό κόστος το τρίτο τρίμηνο

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 12:20

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον τριμηνιαίο Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του Πρωτογενή Τομέα και των Δραστηριοτήτων των Νοικοκυριών, για το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2025.

Ειδικότερα:

  • Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2025, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2024, παρουσιάζει αύξηση 8,1% έναντι αύξησης 1,0% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Γ΄ τριμήνου 2024 προς το Γ΄ τρίμηνο του 2023
  • Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2025, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2024, παρουσιάζει αύξηση 7,4% έναντι αύξησης 1,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Γ’ τριμήνου έτους 2024 προς το Γ΄ τρίμηνο του 2023.
  •  Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2025, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2024, παρουσιάζει αύξηση 8,0% έναντι αύξησης 1,0% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Γ΄ τριμήνου 2024 προς το Γ΄ τρίμηνο 2023.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανοδος 3,3% στην παραγωγή των κατασκευαστικών εταιρειών το τρίτο τρίμηνο

Εκτίναξη στα έσοδα των νοικοκυριών, έφτασαν τα 41,93 δισ.

Πτωτικά κινήθηκαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών το Νοέμβριο

Μειωμένος ο δείκτης τιμών για τις εισαγωγές στη βιομηχανία τον Οκτώβριο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο