Πέντε προσφορές για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά

Το σχήμα ΜΕΤΚΑ - Δομική Κρήτης φέρεται να έχει καταθέσει την πιο ανταγωνιστική προσφορά για το έργο, προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ. Τα σχήματα που μετέχουν στο διαγωνισμό.

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 18:05

Πέντε σχήματα συμμετείχαν στον διαγωνισμό για την ολοκλήρωση του τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά, έργο προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, με το σχήμα ΜΕΤΚΑ – Δομική Κρήτης να καταθέτει, σύμφωνα με πληροφορίες, την πλέον ανταγωνιστική προσφορά.

Στη διαδικασία έλαβαν μέρος αυτόνομα οι όμιλοι AKTOR και ΑΒΑΞ, ενώ συμμετοχές κατέθεσαν επίσης τα κοινοπρακτικά σχήματα ΜΕΤΚΑ – Δομική Κρήτης και ΕΚΤΕΡ – Τεχνική Έργων, καθώς και η εταιρεία Αφοί Παπαϊωάννου.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε στις αρχές Νοεμβρίου από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, με τη σημερινή δημοπράτηση να σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης για την ανάθεση του έργου.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή συστήματος τριών ανισόπεδων κόμβων, που αναμένεται να αποσυμφορήσει κρίσιμους οδικούς άξονες της Δυτικής Αττικής, βελτιώνοντας τη σύνδεση της Αθήνας με τον Ασπρόπυργο, το Θριάσιο Πεδίο, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο μέσω της Ολυμπίας Οδού, αλλά και με το Σχιστό και το λιμάνι του Πειραιά.

Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες καθυστερήσεων, ο τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά επανέρχεται στο προσκήνιο ως έργο-κομβικής σημασίας για τη Δυτική Αττική, σε μια περίοδο έντονης κυκλοφοριακής πίεσης στο λεκανοπέδιο.

Η υλοποίησή του θα ολοκληρώσει τη δυτική περιφερειακή λεωφόρο Αιγάλεω, θα αναβαθμίσει τον ανισόπεδο κόμβο Σχιστού και θα δημιουργήσει νέους κόμβους σε Σκαραμαγκά και Ναυπηγεία. Το έργο εκτείνεται σε μήκος 7,4 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τρεις γέφυρες, τρεις κάτω διαβάσεις και μία υπόγεια πεζοδιάβαση.

Σύμφωνα με τον υπουργό τα προσδοκώμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι τα εξής:

  • Δημιουργία ενιαίου άξονα Λ. Σχιστού – Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω.
  • Εξάλειψη των κυκλοφοριακών προβλημάτων στη Λ. Σχιστού.
  • Εκτροπή της κυκλοφορίας από τη Λ. Κηφισού στον νέο άξονα Σχιστού – ΔΠΛΑ.
  • Αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην περιοχή των κόμβων Σχιστού–Σκαραμαγκά.

