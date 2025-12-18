#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το προφίλ των ξένων που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα

Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις φετινές αγοραπωλησίες ακινήτων στη χώρα. Οι χώρες προέλευσης των ξένων επενδυτών, το ηλικιακό προφίλ και η χρηματοδότηση. Ερευνα της RE/MAX.

Το προφίλ των ξένων που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 12:42

Αυξημένη προτίμηση για απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα κατά το τρέχον έτος δείχνουν οι ξένοι αγοραστές, σύμφωνα με στοιχεία της RE/MAX Ελλάς. Η χώρα μας αδιαμφισβήτητα παραμένει ως ένας από τους πιο σταθερούς και πιο ελκυστικούς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου για όσους αναζητούν δεύτερη ή εξοχική κατοικία ή ένα ακίνητο που αποτελεί επενδυτική ευκαιρία, συγκεντρώνοντας ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον αγοραστών από το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια.

Η ετήσια έρευνα της RE/MAX Ελλάς, του μεγαλύτερου κτηματομεσιτικού δικτύου της χώρας με 88 γραφεία και περισσότερους από 1.200 συμβούλους ακινήτων, βασίζεται σε στοιχεία αγοραπωλησιών που πραγματοποιήθηκαν μέσω του πανελλαδικού δικτύου της και αποτυπώνει με ακρίβεια τη χώρα προέλευσης των αγοραστών, το ηλικιακό προφίλ, το πόσες φορές επισκέπτονται την Ελλάδα πριν προχωρήσουν σε αγορά, την πρόθεση μόνιμης εγκατάστασης στη χώρα μας, αλλά και τους τρόπους χρηματοδότησης της αγοράς των ακινήτων.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, στην Αττική, οι Ισραηλινοί αποτελούν την πλειονότητα των ξένων αγοραστών και ακολουθούν οι Τούρκοι και οι Λιβανέζοι, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία αγοραστών από Κίνα και Ουκρανία.

Οι Ισραηλινοί βρίσκονται στην πρώτη θέση μεταξύ των ξένων που αγοράζουν ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν αγοραστές από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Τουρκία και την Αλβανία.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι Γερμανοί αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των ξένων αγοραστών, με τους Βούλγαρους και τους Γάλλους να έχουν, επίσης, ισχυρή παρουσία, ενώ Ισραηλινοί και Τούρκοι ακολουθούν.

 

 

 


Όσον αφορά το ηλικιακό προφίλ των ξένων αγοραστών, σύμφωνα με την έρευνα της RE/MAX Ελλάς, τέσσερις στους δέκα (ποσοστό 40%) ήταν ηλικίας από 41 έως 50 ετών, ενώ η ηλικιακή ομάδα από 51 έως 60 ετών ακολούθησε με ποσοστό 27%. Χαμηλότερα ποσοστά ξένων αγοραστών εντοπίζει κανείς στην ηλικιακή ομάδα άνω των 61 ετών (ποσοστό 16% επί του συνόλου) και στην ηλικιακή ομάδα από 31 έως 40 ετών (ποσοστό 14% επί του συνόλου). Αξίζει να τονιστεί ότι νέοι κάτω των 30 ετών ήταν μόλις το 3% των ξένων αγοραστών ακινήτων στην Ελλάδα.

Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί και το γεγονός ότι η πλειονότητα των ξένων αγοραστών, σε ποσοστό 68% επί του συνόλου, επισκέπτεται την Ελλάδα 2-3 φορές πριν καταλήξει στην απόφαση αγοράς ακινήτου στη χώρα μας. Την ίδια στιγμή, το 16% πραγματοποιεί περισσότερες από τρεις επισκέψεις πριν προχωρήσει σε αγορά, ενώ ένα άλλο 16% λαμβάνει την απόφαση έπειτα από μία μόνο επίσκεψη.

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, το 57% των αγοραστών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκατασταθεί στη χώρα μας, ενώ το 18% δηλώνει θετικό σε μια τέτοια προοπτική. Το υπόλοιπο 25% δεν σχεδιάζει μόνιμη μετακόμιση στην Ελλάδα.

Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της αγοράς ενός ακινήτου στην Ελλάδα, σχεδόν το σύνολο των αγοραστών (ποσοστό 90% επί του συνόλου) χρησιμοποίησε ιδία κεφάλαια για την απόκτηση του ακινήτου, στοιχείο που διευκόλυνε την ταχύτερη ολοκλήρωση της συναλλαγής. Από την άλλη, ένα 10% προσέφυγε σε δανεισμό.

Με βάση την έρευνα της RE/MAX Ελλάς για το 2025, η χώρα μας συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ξένων αγοραστών, οι οποίοι αναζητούν ακίνητα τόσο ως δεύτερη ή εξοχική κατοικία όσο και ως επενδυτική ευκαιρία.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΜΙΔΑ: Αναγκαία τα μέτρα για στεγαστικό, ολέθρια η αυτόματη διαγραφή καταλυμάτων AirBnB

Μετάθεση για το 2026 στα τρία σημαντικά exits της Dimand

Εξοχική κατοικία: Ακριβά ακίνητα επιλέγουν οι ξένοι στην Ελλάδα

Real Estate: Τα σήματα που στέλνει η αγορά στο 3rd Athens Property Conference

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο