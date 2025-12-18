Μειώθηκε κατά 377 εκατ. η αξία των δανείων που διαχειρίζονται οι servicers

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε σε 27.584 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025, από 27.961 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Αναλυτικότερα, συμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε κατά 377 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 27.553 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 8.435 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στα 31 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 689 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 10.467 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 610 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 41.365 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 492 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15.762 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 116 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 25.254 εκατ. ευρώ.