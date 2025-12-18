Τα δώρα πηγή χαράς και σύσφιγξης σχέσεων, αλλά και άγχους

Τα αποτελέσματα νέας έρευνας για την προσφορά δώρων στην Ελλάδα παρουσιάζει η Wolt, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές επαναπροσδιορίζουν την έννοια του δώρου σε μια περίοδο όπου ο χρόνος είναι περιορισμένος και οι ρυθμοί της καθημερινότητας αυξάνονται συνεχώς. Την ίδια στιγμή, τα παγκόσμια δεδομένα του Wolt Gifting, που καλύπτουν περισσότερες από 30 χώρες και σχεδόν μισό εκατομμύριο παραγγελίες του 2025, δείχνουν ότι οι άνθρωποι ανά τον κόσμο στέλνουν δώρα γρηγορότερα και συχνότερα από ποτέ, με πάνω από το 80% των δώρων να παραδίδονται αυθημερόν.

Στο πλαίσιο της έρευνας συμμετείχαν 1.000 καταναλωτές από την Ελλάδα, αποτυπώνοντας τόσο τη συναισθηματική αξία που αποδίδουν στην πράξη του δώρου ως μέσο έκφρασης και ενίσχυσης των σχέσεων, όσο και το άγχος που συχνά συνοδεύει την επιλογή του «σωστού» δώρου –ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων κοινωνικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, όπως τα Χριστούγεννα.

Το δώρο ως πράξη χαράς και πηγή άγχους

Το δώρο παραμένει για τους Έλληνες μια βαθιά συναισθηματική πράξη: το 96% των καταναλωτών δηλώνουν ότι το να προσφέρουν δώρα τους κάνει χαρούμενους, ενώ για το 87% τα δώρα είναι ένας τρόπος να ενισχύσουν τις σχέσεις τους. Την ίδια στιγμή, όμως, η επιλογή του «σωστού» δώρου δεν είναι πάντα εύκολη: σχεδόν 3 στους 4 καταναλωτές (74,9%) τη βρίσκουν αγχωτική διαδικασία, με το άγχος αυτό να εντείνεται στη Gen Z, όπου φτάνει το 83,7%.

Τα διεθνή δεδομένα δείχνουν ότι η προσφορά δώρων κορυφώνεται παγκοσμίως μεταξύ 10:00 και 15:00, γεγονός που αναδεικνύει πως οι μικρές στιγμές της ημέρας –ακόμη και ένα μεσημεριανό διάλειμμα –μετατρέπονται σε μια ευκαιρία για έκφραση αγάπης. Παράλληλα, τα λουλούδια εξακολουθούν να αποτελούν το κορυφαίο είδος δώρου διεθνώς, ενώ το «comfort gifting» κερδίζει συνεχώς έδαφος: από γλυκά και αρτοσκευάσματα μέχρι comfort food, όπως burgers και pizza.

Η πρακτικότητα στο επίκεντρο των επιλογών

Η έρευνα καταγράφει μια σαφή αλλαγή προτεραιοτήτων, με τους Έλληνες να στρέφονται όλο και περισσότερο σε δώρα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας. Συγκεκριμένα, το 89,2% δηλώνει ότι προτιμά πρακτικά και χρήσιμα δώρα, όπως είδη προσωπικής φροντίδας ή προϊόντα για το σπίτι, ενώ περισσότεροι από 7 στους 10 παραδέχονται ότι συχνά κάνουν αυθόρμητα δώρα, χωρίς εκτενή προγραμματισμό.

Η στάση των Ελλήνων απέναντι στις ψηφιακές δωροκάρτες

Σύμφωνα με τα διεθνή ευρήματα, οι δωροκάρτες -άλλοτε συνώνυμο του «γρήγορου» ή απρόσωπου δώρου- επανέρχονται δυναμικά ως μια συνειδητή επιλογή που συνδυάζει πρακτικότητα, ευελιξία και ουσιαστική φροντίδα.

Η στάση των Ελλήνων απέναντι στις ψηφιακές δωροκάρτες εμφανίζεται πιο σύνθετη. Από τη μία πλευρά, το 58% τις εκτιμά για την απλότητα και την πρακτικότητά τους, ιδιαίτερα γονείς και άτομα μέσης ηλικίας, ενώ το 64,1% τις θεωρεί καλή επιλογή για τις περισσότερες περιστάσεις, με το ποσοστό να φτάνει το 70,6% στις ηλικίες 35-44. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το 73,6% τις αντιλαμβάνεται ως απρόσωπες, ενώ 9 στους 10 συνεχίζουν να δηλώνουν προτίμηση στα φυσικά δώρα. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρότι οι καταναλωτές συνεχίζουν να επιλέγουν το φυσικό δώρο, εμφανίζονται πιο ανοιχτοί σε σύγχρονες λύσεις, αρκεί αυτές να διατηρούν την αξία της προσωπικής χειρονομίας.

Οι βασικές αφορμές προσφοράς δώρων παραμένουν σταθερές

Τα γενέθλια (72,9%) και οι μεγάλες γιορτές, όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και η Ημέρα της Μητέρας (67,7%), παραμένουν οι βασικές στιγμές προσφοράς δώρων. Ωστόσο, ο τρόπος προσφοράς εξελίσσεται, με τους καταναλωτές να αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν ταχύτητα, ευκολία και συναίσθημα.

Τι είναι το Wolt Gifting

Η υπηρεσία Wolt Gifting, που λανσαρίστηκε τον Φεβρουάριο του 2025, επιτρέπει στους χρήστες να στείλουν δώρα εύκολα και άμεσα μέσα από την εφαρμογή, επιλέγοντας ανάμεσα σε λουλούδια, γλυκά, τούρτες, προϊόντα ομορφιάς, είδη παντοπωλείου και πολλά ακόμη. Με την προσθήκη μιας προσωπικής ψηφιακής κάρτας, το δώρο αποκτά τον χαρακτήρα και το ύφος του αποστολέα, ενώ ο παραλήπτης ενημερώνεται με μήνυμα για να παρακολουθήσει την παράδοση και να διαβάσει την ευχή – χωρίς να χρειάζεται λογαριασμό Wolt.

Συμπληρωματικά με αυτή τη δυνατότητα, η Δωροκάρτα Wolt προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία για όσους θέλουν να αφήσουν την τελική επιλογή στον παραλήπτη. Η διαδικασία είναι απλή: ο αποστολέας επιλέγει το ποσό της κάρτας και λαμβάνει άμεσα τον κωδικό σε μορφή PDF, τον οποίο μπορεί να προωθήσει ή να εκτυπώσει. Ο παραλήπτης, στη συνέχεια, έχει πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα επιλογών – από φαγητό και είδη καθημερινής ανάγκης μέχρι λουλούδια και δώρα – επιλέγοντας εκείνο που πραγματικά χρειάζεται ή επιθυμεί.

«Είτε πρόκειται για δώρο τελευταίας στιγμής είτε για μια προσεγμένη επιλογή για κάθε περίσταση, το Wolt Gifting συνδυάζει την πρακτικότητα με την ουσιαστική σκέψη, ανταποκρινόμενο στις αυξημένες απαιτήσεις της πιο εορταστικής περιόδου του χρόνου», επισημαίνει η εταιρεία.