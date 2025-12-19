Παπαστεργίου για το Ultra–Fast Broadband: Το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιακών υποδομών στη χώρα

Τη σύμβαση για το έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra–Fast Broadband (UFBB)», που υλοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), υπέγραψαν σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2025, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Χονδρικής Ομίλου ΟΤΕ Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο Διευθυντής National Wholesale και Ultra Fast Broadband Ομίλου ΟΤΕ και μέλος ΔΣ της Terna Fiber Γιάννης Βασιλόπουλος και ο Executive Chairman και General Director της Grid Telecom Κώστας Αγαθάκης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο Ultra–Fast Broadband αποτελεί τη μεγαλύτερη δημόσια επένδυση σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές που έχει προκηρυχθεί ποτέ στην Ελλάδα κι ένα από τα μεγαλύτερα έργα ΣΔΙΤ στην Ευρώπη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 829 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Από αυτά, 250 εκατ. ευρώ καλύπτονται από συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη μέσω των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΕΣΠΑ 2021-2027, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ιδιωτικά κεφάλαια. Από την πλήρη ανάπτυξη του Ultra–Fast Broadband αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 10.000 δημοσίων κτιρίων, όπως σχολεία, κέντρα υγείας και λοιπές δημόσιες υποδομές.

Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν σήμερα αφορούν την υλοποίηση του έργου στις υπόλοιπες τέσσερις γεωγραφικές ζώνες (Lots 2, 4, 5 και 6) με προϋπολογισμό 452 εκατ. ευρώ, επεκτείνοντας την κάλυψη του Ultra–Fast Broadband σε επιπλέον περίπου 480.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα:

• Lot 2: Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων και Κέρκυρας, με 133.432 συνδέσεις.

• Lot 4: Περιφερειακές Ενότητες Χαλκιδικής, Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου και Χίου, με 107.532 συνδέσεις.

• Lot 5: Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, με 124.143 συνδέσεις.

• Lot 6: Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Γρεβενών, Άρτας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ημαθίας, Αργολίδας και Λακωνίας, με 114.205 συνδέσεις.

Μέσω του Ultra–Fast Broadband το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ αναπτύσσει ένα εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών και παρέχει υπηρεσίες χονδρικής προς όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες Internet σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από ιδιωτικές επενδύσεις. Με αυτό τον τρόπο νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές θα μπορούν να αποκτήσουν συνδέσεις με ταχύτητες έως και 1 Gbps, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και ημιαστικών περιοχών, στην ενίσχυση της περιφέρειας και της αποκέντρωσης, στη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ήδη από το 2023, το έργο υλοποιείται σε τρεις γεωγραφικές ζώνες (Lots 1, 3 και 7), καλύπτοντας περισσότερα από 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας. Από τον Δεκέμβριο του 2025, τα δίκτυα στις περιοχές αυτές έχουν τεθεί σε εμπορική λειτουργία.

Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ κύριος του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο αποτελεί μια εμβληματική δημόσια παρέμβαση, στο πλαίσιο του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου που καταρτίζει και υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η δράση αυτή, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δράσεις της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, θα εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων υποδομών για την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος πολιτικής «Ψηφιακή Δεκαετία 2030».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Η ευρυζωνικότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το θεμέλιο της τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας. Από το 2019, όταν η χώρα βρισκόταν ουσιαστικά στο μηδέν ως προς τη διείσδυση οπτικών ινών, η Ελλάδα έχει πλέον περάσει σήμερα στον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων στην Ευρώπη, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να καλύψει χαμένο έδαφος με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Το Ultra–Fast Broadband αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της χώρας. Είναι ένα έργο εθνικής σημασίας που έρχεται να καλύψει περιοχές όπου δεν υπήρξε ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον, διασφαλίζοντας ότι κανένας πολίτης και καμία επιχείρηση δεν θα μείνει πίσω. Με υπερυψηλές ταχύτητες Internet σε όλη την Ελλάδα, μειώνουμε το ψηφιακό χάσμα, ενισχύουμε την περιφέρεια, στηρίζουμε την τοπική οικονομία και θέτουμε τις βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας».

Ο Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Χονδρικής του Ομίλου ΟΤΕ, Γιάννης Κωνσταντινίδης υπογράμμισε: «Με την ανάληψη του συνόλου του έργου Ultra-Fast Broadband, ο Όμιλος ΟΤΕ επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της χώρας. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την τεχνολογική του υπεροχή, φέρνει την οπτική ίνα σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και ισότιμη συμμετοχή στην ψηφιακή εποχή».