Ακάθεκτοι στα μπλόκα οι αγρότες, ανοίγουν δρόμους για τους εκδρομείς

Σήμερα, Σάββατο, η πρώτη μέρα εξόδου των αδειούχων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με τους αγρότες να συνεχίζουν τα μπλόκα στις εθνικές οδούς όλης της χώρας.

Παράλληλα όμως, ξεκαθαρίζουν πως θα κρατήσουν ανοικτούς τους δρόμους προκειμένου να διευκολυνθεί η εορταστική μετακίνηση των πολιτών και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των εκδρομέων.

Όπως επισημαίνουν, τις ημέρες των γιορτών δεν θα παρεμποδιστεί η κυκλοφορία, ωστόσο προειδοποιούν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά τα Χριστούγεννα, εφόσον δεν υπάρξουν λύσεις στα αιτήματά τους.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και κατά τη διάρκεια των εορτών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις σχεδιάζουν να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια και να μοιράσουν αγροτικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, στο πλαίσιο συμβολικών δράσεων.

Κλεισίματα δρόμων και εκτροπές κυκλοφορίας

Την Παρασκευή, αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμούς και στις παρακαμπτήριες οδούς στον κόμβο της Νίκαιας, με την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές των οχημάτων. Όπως αναφέρεται, η διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρων και οχημάτων με πολίτες που αντιμετώπιζαν προβλήματα γινόταν χωρίς καθυστέρηση.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες έφτασαν στον κόμβο του Πλατύκαμπου μετά τις 16:00 και προχώρησαν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας. Παράλληλα, στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος του Αχιλλείου, μηχανήματα και τρακτέρ απέκλεισαν τον δρόμο, προκαλώντας μεγάλες ουρές οχημάτων.

Για το Σάββατο έχει προγραμματιστεί παρέμβαση στα διόδια του Ευαγγελισμού, όπου οι αγρότες θα σηκώσουν τις μπάρες, ενώ αντίστοιχη διευκόλυνση των εκδρομέων έχει αποφασιστεί και για την Τρίτη.

Μπλόκα σε Θεσσαλία, Στερεά και Μακεδονία

Στην περιοχή της Θήβας, τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στην Εθνική Οδό, με τους παρακαμπτήριους να παραμένουν ανοιχτοί. Η Εθνική Οδός είναι κλειστή από τον κόμβο της Ριτσώνας στο ρεύμα προς Λαμία και από τον κόμβο του Μαρτίνου στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ οχήματα που μεταφέρουν μαθητές και φοιτητές διέρχονται ελεύθερα.

Στα Μάλγαρα, παραμένουν ανοικτοί οι κόμβοι Χαλάστρας και Κυμίνων, ενώ άνοιξε και μία λωρίδα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αποφευχθεί συμφόρηση, καθώς αγρότες έκλεισαν τον κόμβο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στη Χαλκηδόνα. Στα Πράσινα Φανάρια αποφασίστηκε να μην κλείσει ο κόμβος της Θέρμης προς το αεροδρόμιο έως και τα Χριστούγεννα.

Στους Ευζώνους, παραμένουν κλειστά και τα δύο ρεύματα εισόδου και εξόδου προς τη Βόρεια Μακεδονία για όλα τα οχήματα. Στο Δερβένι, αγρότες έκλεισαν τον δρόμο για μία ώρα την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο προσανατολίζονται να μεταβούν στα διόδια Ωραιοκάστρου, όπου θα σηκώσουν τις μπάρες από τις 13:00 έως τις 15:00.

Αποκλεισμοί για φορτηγά – κινητοποιήσεις στα σύνορα

Στον Προμαχώνα, ο μεθοριακός σταθμός άνοιξε για τα φορτηγά το απόγευμα της Παρασκευής, καθώς οι αγρότες αποφάσισαν τετράωρο αποκλεισμό, μετά τις πολύωρες καθυστερήσεις των προηγούμενων ημερών, που είχαν οδηγήσει στον εγκλωβισμό περισσότερων από 1.000 νταλικών.

Την ίδια ώρα, αγρότες προχώρησαν σε δίωρο αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού και της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Ιωαννίνων, αποκλειστικά για τα εμπορικά φορτηγά, ενώ στο μπλόκο του Φιλώτα η Εθνική Οδός Πτολεμαΐδας – Φλώρινας παρέμεινε κλειστή για τρεις ώρες. Κινητοποιήσεις καταγράφονται και στη Σάμο, όπου αγρότες έστησαν μπλόκο στην Εθνική Οδό Σάμου – Καρλοβασίου, στο ύψος του Κοκκαρίου.

