Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κ. Ανεστίδης ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις 122.000 ευρώ

Στον αγροτοσυνδικαλιστή της Βόρειας Ελλάδας, Κώστα Ανεστίδη ανήκει σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα ΑΦΜ που ελέγχεται για παρατυπίες κατά την υποβολή δηλώσεων για αγροτική επιδότηση. Ο Κώστας Ανεστίδης ελέγχεται για επιδοτήσεις συνολικού ύψους 122.000 ευρώ. Σε βάρος του διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για ψευδείς δηλώσεις αγροτεμαχίων.

Στο επίκεντρο της έρευνας έχουν μπει 16 αγροτεμάχια, για τα οποία φέρονται να έχουν εντοπιστεί αναντιστοιχίες μεταξύ κτηματογράφησης και δηλωθείσας ιδιοκτησίας για την πενταετία 2019 έως 2024. Γι` αυτά τα 16 αγροτεμάχια, ο Κώστας Ανεστίδης έλαβε συνολικά 122.765 ευρώ.

Πώς εντοπίστηκε

Ένα από τα ΑΦΜ που ελέγχθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργεί η Task Force, κατά προτεραιότητα σε ΑΦΜ που έχουν λάβει επιδοτήσεις πάνω από 10 χιλιάδες ευρώ, ήταν και του Κώστα Ανεστίδη. Στους διασταυρωτικούς ελέγχους μεταξύ δηλωθέντων και ιδιοκτησιακών στοιχείων προέκυψαν διαφορές για 16 αγροτεμάχια. Συνολικά για την προηγούμενη πενταετία, ο Κώστας Ανεστίδης έλαβε συνολικά 210.550 ευρώ.

Δηλώνει αθώος

Ο αγροτοσυνδικαλιστής αρνείται κατηγορηματικά ότι προχώρησε σε ψευδείς δηλώσεις και έλαβε παρανόμως χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ούτε δεσμευμένο είναι το ΑΦΜ μου, ούτε οι λογαριασμοί μου. Μπήκα και ήλεγξα, προτού δυο μέρες τρεις πήρα και τις τελευταίες επιδοτήσεις, τις οποίες δικαιούμαι. Μέσα από το πρόσωπό μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα, δε θα μπορεσουν να το κάνουν αυτό δε θα σιωπήσω. Είμαι αθώος σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους» ανέφερε ο Κ. Ανεστίδης.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του Κώστα Ανεστίδη, Δημήτρης Τσικρικάς επισήμανε πως ο κ. Ανεστίδης δεν έχει λάβει κλήση να δώσει εξηγήσεις, όταν κληθεί θα δώσει τις δέουσες εξηγήσεις

Σύμφωνα με τα αρχεία του Οργανισμού Πληρωμών,ο αγροτοσυνδικαλιστής έχει υποβάλλει αντίστοιχη δήλωση για να λάβει επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για το 2025.

Πηγή: ΕΡΤ