Έφοδος σε καφετέριες στη Σητεία, για τηλεοπτική πειρατεία

Οι αρχές προχώρησαν σε οκτώ συλλήψεις, ενώ σε βάρος τους σχηματίζονται αντίστοιχες δικογραφίες τόσο για το ποινικό σκέλος όσο και για την επιβολή βαριών διοικητικών προστίμων που φτάνουν ακόμη και τις 3.000 ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 13:50

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Σητεία και πιο συγκεκριμένα σε καφετέριες, των οποίων οι ιδιοκτήτες, αναπαρήγαγαν συνδρομητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσω παράνομων συνδέσεων, εκθέτοντας δημόσια αγώνες και προγράμματα χωρίς νόμιμη άδεια.

Οι αρχές προχώρησαν σε οκτώ συλλήψεις, ενώ σε βάρος τους σχηματίζονται αντίστοιχες δικογραφίες τόσο για το ποινικό σκέλος όσο και για την επιβολή βαριών διοικητικών προστίμων που φτάνουν ακόμη και τις 3.000 ευρώ. Οι αρχές φέρεται να εξετάζουν εάν θα καλέσουν για κατάθεση και τους θεατές-θαμώνες, ενώ οι έλεγχοι δεν φαίνεται να ήταν τυχαίοι, αφού βασίστηκαν σε στοχευμένες πληροφορίες και καταγγελίες.

Παράλληλα, με τις συλλήψεις των τελικών χρηστών, φαίνεται ότι στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει και οι μεταπωλητές πειρατικών συνδρομών σε όλη την Κρήτη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

