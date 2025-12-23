Αγκαλιάζουν το ΑΙ οι εργοδότες, ποιες δεξιότητες παραμένουν αναντικατάστατες

Η ταχεία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία δεν αποτελεί πλέον σενάριο του μέλλοντος, αλλά καθημερινή πραγματικότητα για εργαζόμενους και εργοδότες. Ο όμιλος ManpowerGroup παρουσιάζει τα βασικά ευρήματα της μελέτης «Χτίζοντας και Διατηρώντας μια Ουσιαστική Καριέρα στην Εποχή της ΤΝ», αναδεικνύοντας πώς η συνεργασία ανθρώπου και τεχνολογίας μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη επαγγελματική εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 53% των εργοδοτών χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες πρόσληψης και ένταξης προσωπικού, ενώ το 85% θεωρεί αποδεκτό οι υποψήφιοι να αξιοποιούν AI κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής. Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν μια ξεκάθαρη αλλαγή κουλτούρας στην αγορά εργασίας, όπου η ΤΝ αντιμετωπίζεται ως υποστηρικτικό εργαλείο και όχι ως απειλή.

Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι πιο επιτυχημένοι επαγγελματίες είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, ελευθερώνοντας χρόνο για δραστηριότητες υψηλότερης αξίας, όπως η κριτική σκέψη, η στρατηγική ανάλυση και η δημιουργικότητα.

Ανθρώπινες δεξιότητες που παραμένουν αναντικατάστατες

Παρά τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο, περίπου το ένα τρίτο των εργοδοτών θεωρεί ότι η ΤΝ δεν μπορεί να αντικαταστήσει κρίσιμες ανθρώπινες δεξιότητες. Ειδικότερα, αναφέρονται η ηθική κρίση (33%), η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών (31%), η διαχείριση ομάδας (30%), η επικοινωνία (27%) και η στρατηγική σκέψη (27%). Οι παγκόσμιες τάσεις, μάλιστα, δείχνουν σταθερή ζήτηση για νέες προσλήψεις σε σχεδόν όλους τους κλάδους, ενισχύοντας τη σημασία της σωστής προσαρμογής των δεξιοτήτων.

Όπως επισημαίνει η ManpowerGroup, οι εργαζόμενοι που κατανοούν πώς εφαρμόζεται σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη στον ρόλο και στον κλάδο τους, και μπορούν να προτείνουν ώριμες, πρακτικές εφαρμογές της, αποκτούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Η οπτική των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή

Παρά τις ανησυχίες που συχνά συνοδεύουν την τεχνολογική μετάβαση, τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά: το 87% των εργαζομένων δηλώνει μέτρια έως υψηλή αυτοπεποίθηση στις δεξιότητές του, ενώ το 78% πιστεύει ότι διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Αντίθετα, η περιορισμένη γνώση γύρω από την ΤΝ συνδέεται άμεσα με αυξημένο άγχος και μεγαλύτερη αντίσταση στην υιοθέτησή της, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης.

Ανθεκτικότητα σταδιοδρομίας: ένα πρακτικό πλαίσιο δράσης

Η ManpowerGroup προτείνει ένα ξεκάθαρο πλάνο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ανθεκτικότητας: ανάπτυξη τεχνικών και ήπιων δεξιοτήτων, κατανόηση του οργανισμού και των τεχνολογικών εργαλείων που χρησιμοποιεί, καλλιέργεια νοοτροπίας ανάπτυξης και ενεργή συμμετοχή σε μικρά πιλοτικά έργα ΤΝ με μετρήσιμα αποτελέσματα. Παράλληλα, η επένδυση σε δεξιότητες όπως το prompt engineering και η εξοικείωση με πρακτικές εφαρμογές της AI αποτελούν καθοριστικά βήματα για το μέλλον.