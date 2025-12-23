Παρέμβαση ξενοδόχων για τα μπλόκα των αγροτών: Εκκληση για λύση

Την παρέμβαση του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Γιάννη Χατζή προκαλούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα που έχουν προκληθεί από τα μπλόκα των αγροτών, οδηγώντας σε ακυρώσεις κρατήσεων σε χειμερινούς προορισμούς.

Οπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Χατζής, «δεν γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται για την αλγεινή κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Οι μόνοι όμως που σίγουρα δεν φταίνε είναι οι πελάτες μας, τα μέλη μας και οι εργαζόμενοί μας.

Ζητούμε μέχρι το τέλος της ημέρας να έχει βρεθεί λύση και να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να μπει ένα τέλος στην τεράστια ταλαιπωρία που βιώνουν οι συμπολίτες μας και να περιοριστεί κατά το δυνατόν η οικονομική ζημιά που υφίστανται τα μέλη μας. Κάποια στιγμή πρέπει όλοι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν».