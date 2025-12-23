#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση στα 4,93 δισ. ευρώ για την παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο 10μηνο

Οι ασφαλίσεις κατά ζημιών ενισχύθηκαν κατά 8,4%, ενώ η Αστική Ευθύνη Οχημάτων κατέγραψε άνοδο 5,4%, σύμφωνα με στοιχεία 46 εταιριών.

Αύξηση στα 4,93 δισ. ευρώ για την παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο 10μηνο

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 15:50

Αύξηση 5,1% κατέγραψε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά το διάστημα Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με στοιχεία από 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα. Η συνολική παραγωγή διαμορφώθηκε στα 4,93 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του κλάδου.

Η παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής ανήλθε σε 2,29 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6%, ενώ ισχυρότερη δυναμική κατέγραψαν οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 8,4% και διαμορφώθηκαν στα 2,64 δισ. ευρώ. Σημαντική συμβολή είχε η Αστική Ευθύνη Οχημάτων, με παραγωγή 690,6 εκατ. ευρώ και ετήσια αύξηση 5,4%.

Από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν, οι 26 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα ως ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες, μία ως αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός, 13 ως υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών και έξι ευρωπαϊκές εταιρίες με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

 

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέος πρόεδρος στην Εθνική Ασφαλιστική ο Γεώργιος Κώτσαλος

Νέο deal στην Πολωνία για την Acrisure, εξαγόρασε την ασφαλιστική EIS

Πώς κινήθηκαν οι ασφαλίσεις εμπορευμάτων το 2024

Συνεργασία Allianz με το θεματικό πάρκο «Chocolate & Ice Cream Experience»

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο