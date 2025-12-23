Αύξηση στα 4,93 δισ. ευρώ για την παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο 10μηνο

Αύξηση 5,1% κατέγραψε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά το διάστημα Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με στοιχεία από 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα. Η συνολική παραγωγή διαμορφώθηκε στα 4,93 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του κλάδου.

Η παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής ανήλθε σε 2,29 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6%, ενώ ισχυρότερη δυναμική κατέγραψαν οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 8,4% και διαμορφώθηκαν στα 2,64 δισ. ευρώ. Σημαντική συμβολή είχε η Αστική Ευθύνη Οχημάτων, με παραγωγή 690,6 εκατ. ευρώ και ετήσια αύξηση 5,4%.

Από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν, οι 26 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα ως ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες, μία ως αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός, 13 ως υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών και έξι ευρωπαϊκές εταιρίες με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.