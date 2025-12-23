#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λήγουν 31 Δεκεμβρίου τα voucher βιβλίων της ΔΥΠΑ

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν εκδοθεί 150.000 επιταγές, αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ποια βιβλία εξαιρούνται.

Λήγουν 31 Δεκεμβρίου τα voucher βιβλίων της ΔΥΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 16:34

Στο τέλος του έτους ολοκληρώνεται το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων 2025 της ΔΥΠΑ, το οποίο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου. Οι δικαιούχοι που δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει το voucher τους καλούνται να το πράξουν έως τις 31 Δεκεμβρίου, προκειμένου να μη χάσουν το δικαίωμά τους.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν εκδοθεί 150.000 επιταγές, αξίας 25 ευρώ η καθεμία (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με συνολικό προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Στο δίκτυο συμμετέχουν 867 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι σε όλη τη χώρα.

Η επιταγή έχει τη μορφή μοναδικού κωδικού αριθμού και δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους και ωφελούμενους να αγοράσουν βιβλία της επιλογής τους από τους παρόχους του μητρώου, με έκπτωση τουλάχιστον 10% σε όλα τα βιβλία (εξαιρουμένων των ξενόγλωσσων). Δεν περιλαμβάνονται τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί 125.055 voucher, γεγονός που σημαίνει ότι σημαντικός αριθμός επιταγών παραμένει ανενεργός λίγες ημέρες πριν από τη λήξη του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την άμεση ενεργοποίηση του voucher, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/deltia-bivlion

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού ΔΥΠΑ

Εως 5/1 οι αιτήσεις δήμων για πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας ανέργων ΑμεΑ

Αθανασίου: Τόλμη, ρίσκο, όραμα το τρίπτυχο της επιτυχίας

Καταβάλλονται 1,21 δισ. ευρώ σε 1,75 εκατ. δικαιούχους πριν τα Χριστούγεννα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο