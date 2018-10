Ποια είναι τα τέσσερα νέα μέλη του ΔΣ της Folli-Follie

Η Folli-Follie ανακοινώνει την εκλογή τεσσάρων (4) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Δημητρίου Κουτσολιούτσου, Αικατερίνης Κουτσολιούτσου, Ειρήνης Νιώτη και Βασιλικής Αναγνωστοπούλου.

Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώνεται

α) η εκλογή του κ. Νάρκισσου Γεωργιάδη ως εκτελεστικoύ μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας,

β) η εκλογή του κ. Ανδρέα Κουτούπη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

γ) η εκλογή του κ. Περικλή Δοντά ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

δ) η εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος, πέραν των μέχρι σήμερα αρμοδιοτήτων του, αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ενόψει των ανωτέρω, ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ - Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

3. ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-ΑναπληρωτήςΔιευθύνωνΣύμβουλος,εκτελεστικό μέλος

4. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥ - εκτελεστικό μέλος

5. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ - μη εκτελεστικό μέλος

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - μη εκτελεστικό μέλος

7. ΖHANG HAOLEI - μη εκτελεστικό μέλος

8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - μη εκτελεστικό μέλος

9. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ – μη εκτελεστικό μέλος

10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

11. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών ΔΣ:

Ο κ. Νάρκισσος Γεωργιάδης διαθέτει πολυετή εμπειρία, άνω των 20 ετών, ως Διευθύνων Σύμβουλος θυγατρικών εταιριών της πολυεθνικής Daimler (1998-2007) και Οικονομικός Διευθυντής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθύνων Σύμβουλος του εισηγμένου στο ΧΑΑ Ομίλου Ελληνικής Υφαντουργίας (2007-2016). Τα τελευταία 2 χρόνια ως Σύμβουλος ηγήθηκε σε έργα αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης για μεγάλους ομίλους σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Έχει πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Pittsburgh των ΗΠΑ και ΜΒΑ από το Manchester Business School στην Αγγλία.

Ο Δρ. Ανδρέας Κουτούπης [BSc (Honors), MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS] είναι Ορκωτός και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας, επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Ελλάδας. Είναι κάτοχος πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Μεταπτυχιακού στον Εσωτερικό Έλεγχο και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Cass Business School, City University, London UK), Διδακτορικού Διπλώματος στην Εταιρική Διακυβέρνηση και στον Εσωτερικό Έλεγχο (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Αποτελεί μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και η εμπειρία του προέρχεται κυρίως από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλες τις τράπεζες στην Ελλάδα.

Ο κ. Περικλής Δοντάς είναι κάτοχος Master στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Essex, της Αγγλίας. Διαθέτει πολυετή προϋπηρεσία άνω των 32 ετών σε ανώτατες θέσεις του Ιδιωτικού Τραπεζικού και Ασφαλιστικού Τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην KPMG Advisors S. A με εξειδίκευση σε θέματα Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Management Consulting) και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης (Business Development). Έχει υπάρξει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στην EFG Eurobank S.A, Poland. Επίσης διετέλεσε Αντιπρόεδρος και επικεφαλής του Bancassurance στην AIG Life, μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες παγκοσμίως και εργάστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα ως Γενικός Διευθυντής στην ING Βank NV.

Ο κ. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έχει διατελέσει Σύμβουλος τεσσάρων Πρωθυπουργών της Ελληνικής Κυβέρνησης (Μονάδα Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου και Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού), υπεύθυνος για τα Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Ενέργειας και Οικονομικών, τις ΔΕΚΟ και τις αποκρατικοποιήσεις. Έχει εργαστεί σε διάφορες καίριες επιχειρηματικές θέσεις, σε μεγάλα επενδυτικά αναπτυξιακά έργα, στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα, όπως Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Προαστιακό, Μετρό, Τραμ και Integrated Resort Casino. Έχει διατελέσει Σύμβουλος Διοίκησης του ομίλου της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων των ΟΣΕ Α.Ε, ΟΑΣΑ Α.Ε, ΕΛΤΑ Α.Ε και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Είναι μέλος Ειδικών Ανωτάτων Διαιτητικών Δικαστηρίων αρμοδίων προς επίλυση εμπορικών διαφορών συμβάσεων παραχώρησης και Μέλος του Δ.Σ. της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος. Είναι απόφοιτος του Hofstra University, N.Y, U.S.A (B.E. in Engineering Science and a Specialization at Aerospace Engineering).