QCM: Δεν έχουμε σορτάρει τη μετοχή της Intralot

Κατηγορηματικά διαψεύδει η QCM φημολογίες ότι έχει βάλει στο στόχαστρο τη μετοχή της Intralot. Με tweet σημειώνει: Ιntralot: Η QCM κατηγορηματικά διαψεύδει ότι έχει ανοίξει θέση short στην Ιntralot. Οι πρόσφατες εικασίες του Τύπου είναι καθαρή φαντασία.

Ιntralot: QCM categorically denies having opened a short position in Ιntralot. Recent press speculation is pure fantasy.